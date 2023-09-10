觀塘線重通復暫停 有轟亂有稱理解 電纜滴水故障4小時 撲空客：如此快通車已很好

港鐵：早前檢查未見滴水

昨早約9時40分，一列往調景嶺方向列車進入黃大仙站1號月台時，車長留意到隧道架空電纜位置有輕微火花。9時48分黃大仙站內響起警報聲，港鐵職員緊急疏散現場約120名乘客及大堂商戶，消防和警察接報到場。港鐵表示，月台隧道頂之前檢查未發現有滴水的位置出現滴水，架空電纜絕緣體接觸到水滴後出現輕微火花。車務控制中心與車長協調後，即時暫停石硤尾至彩虹站的列車服務。

飲食從業員葉小姐昨早10時許到達黃大仙站，打算乘港鐵到牛頭角的酒樓返工，但發現車站入口已封閉。她說前日因黃大仙站水浸已改乘的士上班，「我昨日返工坐的士坐了70元呀！截的士截了一個小時」。

劉小姐昨早8時半從黃埔乘搭港鐵到黃大仙看病，原打算原路返回，豈料黃大仙站已關閉，「看見消防員走出來，猜到有事發生」。她表示理解，「畢竟是500年一遇的黑雨，港鐵許多事要處理，這麼快能通車，已經很好」。

站內商戶：仍需時點貨打掃

昨午1時50分，港鐵宣布完成修復，觀塘線陸續恢復班次。有站內商戶向記者表示，仍需時間點算損毁貨品及打掃店面，未確認今日是否重新營業。

市民姚先生原打算乘巴士往銅鑼灣返工，聽聞黃大仙站重開後改乘港鐵。被問到港鐵應否待全面維修完結後才重開較好，他說「最重要是有得搭，如果完全停了，或者要很乾淨才給人用，豈不是很久都不能開了，現在這樣也可以接受了」。

對有意見稱港鐵急於未全面完成維修時重開車站是為免延誤罰款，不過根據港鐵票價機制，並非港鐵公司引致的事故如惡劣天氣等，毋須撥款作票價優惠。

明報記者