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全屋浸斷電斷網 村民互助供暫宿

【明報專訊】石澳道暴雨後路陷，令石澳及大浪灣村居民一度陸路交通斷絕。大浪灣村民黃小姐憶述，上周四夜晚暴雨來臨時「水浸非常極度誇張」，有村屋被冲爛圍牆，水浸入屋；村內收不到網絡通訊「令大家都好擔心」，幸鄰里互助才渡過難關。她說目前挑戰是村內不少房屋遭水浸，未能逗留，需花錢到外面租屋或酒店暫住；至於部分村民因為養了寵物，未必可搬走，唯有留下。

洪水越擋水板 最高5呎

黃形容大浪灣村背山面海，暴雨時附近溪流氾濫，洪水「直情是冲爛屋的圍牆，浸到屋內」，有家庭育有一歲半小朋友，水位最高時達約5呎，「沒頂咁滯」，很多家俬電器都被浸沒，幸一家無礙。她說5年前超強颱風「山竹」同樣為該村帶來洪水，因此已安裝了擋水板，今次洪水仍越過擋水板。她說暴雨後部分人家中停電，至昨午仍未恢復，村民亦不敢貿然開電掣，免生危險。她說網絡則由上周五下午起中斷，大部分電訊商都收不到信號，在未能通訊下更令大家擔心和害怕；有居民為添物資，昨早步行經山路到柴灣。

有人行山到柴灣買物資

不過，黃小姐慶幸鄰里守望相助，例如暴雨來襲時，村民都通宵未眠在WhatsApp更新狀况，「有人在群組內提到他的家中水浸、問有沒有人可幫手，就立即有人回應」；而有地勢較高、房屋受損程度較低的村民也讓其他村民暫居。不過由於與外界近乎隔絕，她說包括自己在內，不少村民都選擇撤離，前日起陸續經水路離開。

鄰近的石澳村同受影響，消防處昨派船接載村民到北角上岸，居於石澳村40多年的葉先生說食物「買唔到」，要用船運食物入村。

相關字詞﹕石澳村 石澳道 大浪灣村

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