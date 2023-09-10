石澳路陷變孤島村民撤離 巴士擬今早重開

分3批乘船撤離 搭浮台助上落

本報在近哥連臣角道的石澳道入口位置觀察，昨晚9時起有消防、救護、兩輛單層城巴等先後駛入石澳道試行，不過至今晨零時警員仍未允許私家車進入，路面仍有「道路封閉」警告牌。有警員表示石澳道仍需做鋸樹工程。

在石澳道因坍塌而封閉期間，石澳居民會昨為街坊提供快艇作緊急用途，在柴灣碼頭上岸。多名居民為接收手機信號，在石澳後灘聚集。南區民政事務處和南區「關愛隊」乘消防滅火輪，昨循水路運送乾糧、藥物和電話卡到石澳。

李家超鄧炳強分別視察

保安局長鄧炳強及特首李家超先後到石澳受災一帶視察。鄧炳強、消防處長楊恩健及民政事務總署長張趙凱渝昨午搭快艇入村視察，並在下午5時許起分3批將居民由石澳撤離到北角消防局。李家超昨傍晚則聯同運物局長林世雄到石澳道視察坍塌搶修工程。

有撤離的石澳居民表示，昨早獲悉可登記乘船撤離，居民隨即「執定晒行李」在石澳後灘候船，由於消防輪太大，未能停泊沙灘，故要每次6人乘快艇接駁上船。她說撤離的居民包括坐輪椅長者，消防搭建膠浮台方便上落，船上約有百人，花近兩小時才完成上船，之後花約30分鐘抵達北角消防局碼頭。首批撤退的94歲潘太坐輪椅，從石澳乘船抵北角上岸，由兒子接走。她說滿意政府安排，認為候船時間不長，亦有政府人員協助她上落船。

港燈電盈：電力寬頻恢復

港燈回覆本報查詢稱，共收到6宗相關求助，昨派兩批工程人員帶同維修器材、設備及物資，以水路往石澳村和大浪灣村等搶修，大部分受影響客戶約於6時左右基本恢復供電。電訊盈科昨午夜表示，繼恢復話音服務，早前受極端天氣影響的石澳區寬頻及Now TV服務已全面恢復， 而部分流動服務亦已修復，正盡力全面恢復服務。

工程師學會岩土分部前主席卓子然向本報稱，今次暴雨後有不少山泥傾瀉發生在路面上或下方，他分析很多斜坡的排水口都設在道路旁，當系統超負荷時，大量水落入附近斜坡，當水在土壤累積，會降低泥土之間摩擦力，同時雨水冲刷會導致水土流失，增加山體滑落風險，石澳道塌陷便是例子。

卓提醒市民即使未來數日天氣好轉，山泥傾瀉風險仍在，要特別留意郊野公園的天然山坡；同時警惕有維護的斜坡排水口有否淤塞或排出黃泥水，這些或是山泥傾瀉先兆。

區會：邀保安局商雨災應急

南區區議會副主席司馬文認為，南區多個地方的道路及渠道老化，多年來均未有完善，才導致暴雨後嚴重水浸，認為政府要汲取教訓，在雨災恢復後加快改善工程。他透露，本周將會在南區區議會加插緊急事項，討論雨災應急工作，正邀請保安局等人員出席。