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紅山半島塌泥 揭疑僭建霸地 事故涉3屋1明顯危險 部分地基外露懸空

【明報專訊】被當局形容為「500年一遇」的暴雨襲港，多處發生山泥傾瀉，其中港島大潭豪宅屋苑紅山半島大幅山泥滑下斜坡，有獨立屋地基外露及懸空，影響範圍波及至少3幢。屋宇署人員昨晚視察後，發現紅山半島第70、72及74號屋臨海方向斜坡有山泥傾瀉，並發現72號屋有明顯危險，即時要求警方疏散有關佔用人。消息指出，當局經視察後，發現部分建築物疑涉僭建及非法佔用官地，需進一步調查。

屋宇署昨晚表示，署方會聯同土力工程處人員今日再到場跟進視察，進一步評估有關屋宇及斜坡狀况，以考慮相應跟進行動。

屋宇署昨午接獲土木工程拓展署轄下土力工程處通知，指紅山半島有山泥傾瀉，隨即聯同該處人員到場視察，發現紅山半島第70、72及74號屋臨海方向斜坡有山泥傾瀉，更發現72號屋有明顯危險。

屋署指示圍封臨海泳池花園

至於70及74號屋，屋宇署表示雖然視察時無發現屋宇整體結構有明顯危險，惟因毗鄰斜坡有山泥傾瀉，屋宇下方擋土牆部分外露，需作進一步視察了解情况及評估，為安全起見，有關戶主或佔用人已按屋宇署人員指示，暫時圍封屋宇臨海毗鄰斜坡的露天泳池及花園位置，以策安全。

警：有業主拒屋署人員內進

本報記者昨午航拍的圖片顯示，紅山半島面海的外圍住宅下面斜坡已光禿，泥土衝破斜坡植被，有獨立屋地基失去泥土支撐，露出地基結構，旁邊住宅亦露出地基。警方表示昨晚8時許接報，有屋宇署職員欲進入紅山半島視察樓宇安全事宜，被業主拒絕。

發展局督導巡查 識別風險斜坡

另外，發展局長甯漢豪昨表示，局方已督導有關部門啟動特別巡查，識別暴雨後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物，以保障公眾安全。她說，截至昨午12時，土力工程處收到60宗山泥傾瀉報告，當中已完成檢查35宗，並建議路政署、地政總署等斜坡維修部門做所需緊急工程。有關事故包括16宗涉及全面封路（正陸續開通）、5宗局部封閉行車線及4宗涉及疏散民居。

​甯又說，土力工程處的緊急服務控制中心會繼續運作，聯同維修部門處理餘下山泥傾瀉事故報告。

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相關字詞﹕筲箕灣 茶果嶺村 暴雨 發展局

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