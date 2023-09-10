自1884年記錄 500年一遇何來 工程師：描述降雨機率非實指

卓子然表示，天氣難以預測，因此工程師會按以往的降雨數據，以數學模型估算某規模降雨量的可能，以助建立工程標準。他形容，「500年一遇」情况會不斷轉變，以往數據建立模型，要達到今次破紀錄雨量的推測重遇期是500年，日後納入今次雨量紀錄計算後，同規模雨量再發生的機率或上升，不斷更新。

市區排水幹渠設計

應付200年一遇洪水

據渠務署網頁資料，本港不同類別公共雨水排放系統的設計標準不同，其中「市區排水幹渠系統」設計可應付重現期為200年的洪水位、「市區排水支渠系統」及「主要鄉郊集水區防洪渠」可應付50年一遇、「鄉村排水系統」10年一遇，洪水位定義以降雨強度及海平面為依據。

渠務署資料解釋，相關統計學數字用於比較不同程度大雨發生機率，以此釐定不同雨水排放設施所需達至的防洪標準。