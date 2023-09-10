塌山泥 出入赤柱部分封路

區議員料赤柱正灘冲走一半泥沙

facebook專頁「漫行者」發布帖文，昨午赤柱正灘一帶樹木露出樹根，沙底下岩石露出。梁進提到，數年前颱風山竹襲港，深水灣有類似情况，料赤柱正灘連同訂沙等維修需時數月。康文署昨稱，赤柱正灘泳灘暫停開放，署方會清理雜物、檢視及處理損壞，會聯絡工程部門盡早展開維修，減低對市民影響。

領展昨回覆表示，赤柱廣場露天劇場天幕範圍地面曾大量積水，商場天幕設施無損，淤泥前晚已清走；豪雨期間，赤柱廣場零售和餐飲等商店照常營運。領展稱目測當時鄰近商場大街未能完全去水，積水流入商場地面範圍。地面到一樓的扶手電梯受積水影響暫停運作，待檢查後重新開放。

因應修路工程，梁進稱部分交通一度暫停，預計最快昨晚完成。截至昨日他收到約5至10個居民求助，主要是不清楚封路安排和涉及工程。

城巴料服務恢復需時

運輸署昨回覆稱，截至昨晚7時半，大潭道近赤柱村道部分行車線仍封閉，往返西灣河及赤柱的城巴14號線暫停；往來中環及赤柱的6及6A等路線縮短路程至淺水灣，往返赤柱需使用專線小巴16M及16X等。城巴昨在facebook專頁稱，港島區路面狀况受嚴重影響，赤柱等一帶路况惡劣，預計部分路段服務恢復時間較長。