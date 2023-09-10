總動員每更1萬人應付極端 250公務員北區清泥沙執樹枝

政府盼周一前完成善後

公務員事務局長楊何蓓茵昨表示，動員機制早已編更，每更有1萬人，並按實際需要派出所需人手，主力協肋非緊急善後工作，她又期望可在周一前完成善後，生活復常。

涉律政司稅局廉署等7部門

政府昨動員了律政司、廉署、教育局、稅務局、海事處、衛生署和環保署7個部門的人手處理暴雨善後工作，律政司長林定國和教育局長蔡若蓮其後在社交平台表示，律政司和教育局分別有20多人及80多人參與動員機制，協助清理樹枝、樹葉、馬路水窪和泥沙等。

特首李家超及民青局長麥美娟昨早到粉嶺馬尾下村視察，了解清理進度，並到聯和墟社區會堂探訪受暴雨影響的居民。麥美娟表示，庇護中心最高峰有200多人，有人衣衫盡濕，亦有小朋友無鞋著，當局為他們提供物資，並安排緊急救援基金，又說會加派人手彈性處理申請，以讓災民盡早得到援助。

李家超則在社交平台表示，政府各部門正馬不停蹄進行善後工作，公務員會為居民提供一切所需協助，務求讓市民盡快回復正常生活。

楊何蓓茵昨早在商台節目《政經星期六》表示，相信今次動員的人力會比處理超強颱風「蘇拉」時更多，後者動員的部門包括差餉署、法援署及工貿署。她說，救援和工程部門主力負責緊急支援，民政處亦會在災難、風災等出動，在動員機制下動員的公務則負責細微工作，主要補充各區民政處人手。

她在節目後進一步解釋動員機制，表示早前制訂公務員總動員更表，設有三更輪替，每更1萬人，預計為最極端情况下需出動的人手。至於每次動員多久，她稱首要看當時天氣、路面及交通情况，但規劃是在2至3小時內一定能動員，若非因自然災害，相信動員可更快。