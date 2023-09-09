龍翔道雨水湧家 牛池灣村屋家具毁牀褥濕

49歲劉女士的住所靠近龍翔道，她憶述前晚11時至零時30分是最「災難」時刻，雨水源源不絕從馬路湧至家中，水位一度漲至胸口，家中冰箱、冷氣機等電器浸壞無法使用，牀褥濕透無法睡覺。她說十分苦惱，不僅要重購家電，更要暫住朋友家。

18歲熊先生在家門前洗刷家品。他從昨早7時起一直清理，但大部分物品被污水浸濕。他憶述，前晚約11時開始停電，雨水突從門口湧入，漸漸浸至大腿，屋內物件浮起，嚇得他大叫救命，幸在鄰居幫助下逃出屋外。

開業逾50載的寶福餐廳老闆娘周女士表示，餐廳位於低窪地區，由於不知雨勢如此猛烈，沒有將食材搬到樓上，結果整整7箱公仔麵被浸壞，全數扔掉；雪櫃浸壞，爐灶亦浸過，損失慘重，心情無奈，預計最早明天才能重新營業。

工聯會立法會議員鄧家彪連同團隊昨早到牛池灣村，協助5戶約10名居民搬至慈雲山南社區中心。鄧稱暫時遷離的居民都住近馬路，牀褥及家電被雨水浸濕，無法使用。社區中心可為居民提供臨時休息環境。