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狗場150犬游一晚泥水 信芯園風後播種再被毁

【明報專訊】暴雨下全港多區水浸，多處交通擠塞。粉嶺坪輋路的狗場一度水深近1米，由於無法撤離狗，義工憂慮「繼續困住真的會浸死」，決定打開全部狗籠，讓場內近150隻狗自行尋找安全位置，在泥水游泳。正清理狗場的義工稱，幸好無狗受傷，惟場內逾20包20公斤狗糧及4個大雪櫃浸壞報銷。元朗有花農稱水位深至小腿位置，四周頹垣敗瓦，待水退後徹夜不眠整理，預計損失慘重，「6位數字走唔甩」。

「動物義工。貓狗之家」義工Pat憶述，前晚10時許水浸，市區交通癱瘓，部分義工趕不及回來，當場只剩6至7名義工，花近兩小時打開狗籠。有狗「游水游足成晚」，其間有狗打架，義工們要觀察狗的情况，將不諳水性的狗抱至安全位置。有狗過分緊張，咬傷義工，要入院治理。她稱水浸較5年前颱風「山竹」襲港嚴重，狗場佔地約1.8萬呎，積水至昨早6時才退卻，義工們正清理狗場，預計清場需兩三日。

全港逾30救護車「浸死」

在約200米的坪輋路上有4輛「死車」，包括3輛救護車。拖車工人稱全港最少有二三十輛救護車「浸死」，待水退才可安排拖車，截至昨午3時約救了10多輛，「救護車、警車乜都有」。

粉嶺軍地北村近梧桐河一道行人橋疑被洪水冲毁，鐵欄向左倒下，架在橋邊，搖搖欲墜，亦有被冲至5米外。橋面上有倒塌的樹木，昨午水位離橋面約1米。有跨過樹木渡河的村民稱，該橋平日「10號風球都唔爛」，料橋底仍穩固，不太擔心。另一名村民形容該橋位置不算低，原本不信被水淹到，對目前情况驚訝。

林村河漁船冲岸 船家：嚴重過山竹蘇拉

元朗信芯園農莊負責人梁太憶述，昔日颱風曾水浸，惟未試過像前日般誇張和嚴重，連泊車位都水浸，「不敢走路，看不見道路」；又透露上周蘇拉襲港後重新播種，包括波斯菊及向日葵，全被冲走。梁先生形容百多公頃的農莊都水浸，如「一片汪洋」，只能執拾耕具，待好天重新耕種。

大埔林村河氾濫，水位昨早一度及膝，兩旁石壆整排冲散；亦有不少漁船翻沉，部分被冲上岸，船家合力拯救。有船家表示，即使數年前山竹及上周蘇拉襲港，情况也沒此嚴重。每艘漁船價值二三十萬元，漁船大多綁在橋底，相信是次水位過分上漲，漁船撞到橋底而翻沉。

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