水位一層樓高 兩豬場千豚淹殁 負責人指有人擅縮渠難去水 議員促改善排洪

漁護署回覆本報查詢，稱已安排人手及車輛協助豬場處理豬屍，提醒農戶照顧場內倖存的豬，避免牠們再受刺激，並觀察豬其後會否出現相關併發症如呼吸道症狀等，適時提供治療。署方將密切監察兩個豬場的情况，提供適切協助。食環署表示，本地農場昨日供應約890頭活豬，未受水浸影響。

搬兩車豬水已至 「10分鐘上到頂」

運成豬場豬欄及腰，謝先生說前晚水位高達一層樓、即近2.5米，豬不是冲走就是淹死。他猶有餘悸，憶述曾與員工將小豬搬至高處，但搬了兩車約20多隻小豬後，洪水已至，「啲水冲得太猛，我梗係保住自己條命仔先」，另一員工補充「10分鐘（水）上到頂」。謝先生說當時停電，場內一片漆黑，只能「匿係樓上，唔敢落嚟」。

目前豬場僅餘約一半豬，其餘倒卧欄內，口吐白沫、身體發脹，相信已被淹死。有重400斤的大豬被冲到豬欄上，部分倖存的豬十分虛弱，昨早沒有進食，估計命不久矣。謝先生仍未點算多少豬生還，「大大細細加埋千幾條，執都執唔切」、「邊有得數，死咗一半有多」。他說豬場每日供應本地豬往屠房，但「唔止我一個（供應豬）」，相信不影響本地活豬供應。

部分豬冲至對岸 豬農「無本事救」

相鄰的余秋明農場地勢更低，災情嚴重。負責人余先生說，事發時即時開閘，「游得走就游，游唔到就死」，場內600隻豬「死咗七八成」，損失約百多萬。他眼見部分豬被冲至對岸，當時仍然生還，但余先生「無本事救」，只能待今早漁護署到場處理。余及謝均指出，附近有人自行收窄渠道，懷疑豬場因此未能及時去水。另外，北區民政專員賴子堅及立法會議員陳月明昨日到場視察，陳稱當局要改善排洪等配套。

謝先生在該處養豬近30年，「發夢都估唔到（水）會冲上嚟、冲到亂晒龍」。經此一役，多年心血毀於一旦，他說未知日後打算，或不能繼續營運，「乜嘢都冇晒，我都唔知點搞」。