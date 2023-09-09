議員倡「停工令」立法 陳國基：不一刀切

鄧家彪：現僅有警示 屬「法律真空」

工聯會鄧家彪昨日表示，現時不論暑熱指引、8號風球或黑雨警告，均只作為警示系統，無法律條文讓政府命令可停工，形容是「法律真空」。鄧稱，雖然「極端情况」和黑雨警告都可保障員工上下班期間有工傷保障，但政府仍不夠積極保障員工，他昨早遇到不少市民上班，得悉市民不了解「極端情况」內容，故繼續上班。

鄧贊成立法「停工令」，令政府有法律依據停工，否則在市民不清楚指引下，局、司長又稱不能「一刀切」要求停工，僱員會無所適從。他補充，停工令不代表每次8號風球或黑雨警告都要「機械式」停工，而是要視乎颱風風力和社會情况個別處理。

曾反對立法 黃家和座駕淹浸滯留

過去曾反對立法訂立停工令的香港餐飲聯業協會會長黃家和，前晚和女兒駕車回家途中，座駕駛至近壽山村道，因看不到前方低窪地方有積水，導致座駕被淹浸，其後在消防員協助下離車並到附近的海洋公園站停留。黃自言「由頭到腳全部濕晒」，需用港鐵大堂的大風扇和洗手間的吹風機吹乾衣物，在大堂逗留至昨早8時。

黃提到，現時「極端情况」的安排是讓僱主自行決定員工是否上班，是「將個波掉畀僱主去決定」，可能增加僱主和僱員矛盾。他認為指引應寫明應如何做，而非「參考」8號風球安排。黃同意可討論訂立停工令，但未需即時立法，否則法例一旦要改很麻煩，若指引清晰則可接受。

勞聯周小松稱，現時政府可透過「緊急法」達至停工，故認為長遠應將勞工處的「惡劣天氣指引」立法，令僱主在未為僱員提供安全工作環境下，被視為犯法。勞聯林振昇認為「極端情况」的指引「寫得唔錯」，惟可更詳細列明何謂非必要和必要員工，讓市民更了解。