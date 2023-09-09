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要聞

39宗山泥傾瀉 耀東邨山坡滾兩層高巨石

【明報專訊】暴雨導致多區山泥傾瀉，截至昨晚8時，土拓署收到39宗山泥傾瀉報告，包括筲箕灣耀東邨耀興道對開的柏架山，大量山泥、石頭從山坡墜下，最大一塊傾瀉的石頭目測約近兩層樓高。特首李家超、運輸及物流局長林世雄及房屋局長何永賢昨午到場視察。李家超視察後稱，當局已將有可能產生危險的部分泥石與市民分隔，認為對居民未有即時危險，情况合適時就會處理。

土力工程處前處長陳健碩稱本港山多，山泥傾瀉風險一直存在，雨量愈大風險愈高；當雨水滲入泥層，水壓達到相當程度，便會引發山泥傾瀉。陳認為耀興道對出的事故頗嚴重，預計當局需以月計，甚至一年才可完全處理，包括探土了解斜坡穩定性。他認為當局目前會先做臨時補救工程，如搬走及爆破石頭，並加設臨時渠以盡量帶走雨水。

李家超昨視察耀興道對開山泥傾瀉後表示，經評估認為對居民未有即時危險，但會「看着情况」，合適時會處理，最重要是市民知道哪些地方可去、哪些可不去，部門會不斷用無人機監察情况。林世雄補充，由於山泥傾瀉位置離地面近100米，距人工斜坡約40至50米，天氣穩定後會清理上面斜坡碎石及作穩固，同時會清理已掉落的泥土。

兩廈停食水 有住戶窗破

房屋署回覆稱，耀興道山泥傾瀉事故後，收到一宗住戶求助個案，單位有小量玻璃窗破損，已安排臨時維修，會盡快安排換玻璃。署方稱初步檢查後，耀明樓附近籃球場側的圍欄、消防閘及花槽因山泥傾瀉損毁，解封後會安排維修更換。

民建聯立法會議員梁熙指出，耀東邨耀輝樓及耀昌樓暫停食水，建議政府先為受影響居民提供杯麵等緊急物資。

土拓署昨稱共收到39宗山泥傾瀉報告，並完成檢查17宗事故，同時建議路政署、地政總署等斜坡維修部門進行所需斜坡緊急工程。土拓署又稱，土力處的緊急服務控制中心會繼續運作，聯同維修部門檢視餘下影響較輕及新的山泥傾瀉報告，並繼續就潛在風險較高的山坡特別巡查。署理土力工程處長及副礦務處長張秉業昨稱，期望日內完成山泥傾瀉影響較大的檢查，呼籲市民配合、盡量遠離斜坡。

茶果嶺村塌山泥 數十人疏散

另外，茶果嶺村昨日一幅斜坡發生山泥傾瀉，面積約20米乘20米，晚上警方疏散數十人至附近社區中心，地政總署及土拓署派員視察，疏散行動至今天凌晨仍繼續。

相關字詞﹕土力工程處 林世雄 何永賢 李家超 斜坡 山泥傾瀉

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