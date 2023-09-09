洪水襲蔡志明物業 男工冲走失蹤 路署接70道路事故 南區路陷車墜坑

事發九肚山「紅橋小築」 花槽冲毁

昨天凌晨1時許，黑色暴雨期間，警方及消防接報指在沙田九肚山紅橋里紅橋小築一名男子疑被洪水冲落河失蹤，消防到場通宵搜救，至昨晚未有發現，消防潛水員到場潛入河中搜索，由於河道排出沙田海，較早時曾派出消防船在馬料水水面一帶搜索。至昨中午，當局展開聯合搜救行動。

翻查土地註冊文件，紅橋小築由蔡志明透過私人公司持有。本報記者昨日致電蔡志明，一名女子接聽，稱是他的秘書，指蔡身在內地，不清楚有關事件。

消防潛河搜馬料水一帶

消防處派出10輛消防車、2艘消防船、1艘潛水支援船及1輛救護車到場搜索，災難應變救援隊帶同搜索犬在上游一帶搜索，潛水員及潛水支援船分別在中、下游及搜索失蹤者。

警方表示，凌晨約1時接獲報案指一名32歲印尼裔男工人於沙田九肚山被洪水冲走，上址一花槽亦被洪水破壞。警員接報到場，案件列作「搜查及救援」，消防及人員仍在上址搜索失蹤者。

路政署指出，昨共收到涉及近70條道路的突發事故報告，包括水浸、路陷及斜坡山泥傾瀉；由於部分路段路陷，路旁斜坡有塌方，承建商正做緊急道路修復工程，並按土力工程處建議搶修斜坡。

受暴雨影響，港島南區香島道與淺水灣道交界迴旋處昨凌晨路陷，面積約3米乘4米、約2米深，一輛白色七人車跌落深坑內，壓著煤氣喉及電線，車內的人自行爬出，警方及消防接報到場，事件中無人受傷。北角寶馬山一屋苑及沙田頭一村屋昨有牆倒塌，無人受傷。

昨午近12時，消防接報上環信德中心對開約50米海面有人形物漂浮，消防到場救起一名79歲男子，送院搶救不治，墮海原因待查。另外昨早10時許，警方接報指一名87歲男子在銅鑼灣避風塘對開海面漂浮，送院搶救不治，其後證實為自殺。