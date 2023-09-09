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天文台：測雨比測風難 梁榮武：早1小時已不錯

【明報專訊】周四（7日）晚起的極端暴雨為本港帶來嚴重破壞，黑雨警告持續逾16.5小時，有意見關注天文台未及早預報，讓市民警惕。天文台署理台長李立信昨在政府聯合記者會解釋，暴雨發展「有極大隨機性」，與追蹤熱帶氣旋路徑難相提並論。香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武亦指暴雨「瞬息萬變」，提早預報有誤報風險。

李立信昨在記者會指出，暴雨發展有極大隨機性及變化迅速，暴雨預測一直是全球氣象機構的大挑戰。李說，周四入夜後，大雨初時較集中在新界北部，天文台當晚約8時已發出局部地區大雨提示及新界北部水浸特別報告，及後再因應最新天氣資料發出相應警告。

指有隨機性 早報或誤報

梁榮武昨早在商台《在晴朗的一天出發》表示，他同意「最理想是有一個預警」，稱針對颱風，天文台可早於幾天前已密切留意其動向，「大致上不會『甩拖』」，但暴雨特徵是「來得很快」，天文台雖可從人造衛星及雷達見到雨雲往本港移動，「但壞成點呢？是否（可預知）壞至今次的一小時158.1毫米雨量，科技做不到」，如天文台能提早1小時預測已是「非常非常不錯」。

梁又解釋，正因暴雨多變的特徵，天文台發出預警時有誤報風險。他舉例，即使當刻有雨雲帶在香港附近，但暴雨有隨機性，發出預警後暴雨最終降在鄰近的澳門或其他地方，就會誤報，在符合市民期望及準確預報之間，會構成張力。

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