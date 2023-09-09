稱深圳排洪前45分鐘通知警方 鄧炳強：已即赴受影響6村工作

稱與多地水浸料無直接關係

對於有市民憂慮排洪令本港水浸，鄧炳強昨日表示，本港相關河道水位並無因排洪上升至海堤水平，受影響6個地區亦無嚴重水浸，相信多個地區水浸與排洪「無直接關係」。

鄧炳強提到警務處在排洪前45分鐘，接獲深圳當局通知將會排洪，隨即通知有關政府部門，包括渠務署、消防處、社署及其他部門採取戒備及撤離等措施。他稱根據現行通報機制，深圳當局會​​盡可能在水庫排洪3小時前通知本港；若由於其他突發情况不能在3小時前預警，亦會盡快通知。

排洪前16分鐘發新聞稿

鄧又指，北區民政事務處在排洪前已安排專車到受影響的數條村，看看有否需要撤離或安排庇護地方暫住，村民經形勢評估後認為無需要，故無撤離行動，而6條村其後亦無出現嚴重水浸；局方在安排的同時，於前晚11時44分發稿通知市民有關消息。他認為排洪不論對深圳或本港均屬「安全保障」措施，強調將洪水受控地排入河中，能維護擋水壩及市民安全，又引述署理天文台長李立信稱前晚雨勢出現得很急，可預測性相對低。

渠署：11時40分收警務處通知

同場出席的署理渠務署長徐仕基表示，前晚11時40分收到警務處通知，深圳水庫將排洪，深圳河的水位無因為排洪引致氾濫，故本港部分地區水浸的原因與排洪「無關係」，新界北部分地區、包括沙頭角等水浸，主要由於特大暴雨。他指緊急事故控制中心已增派人手，當時專責事故並緊急清理淤塞渠道及河道。