稱工作無停過 李：信息發放要檢討 緊急警示系統未用 沿用既有渠道「更令市民聚焦」

天文台前晚（7日）11時發出黑色暴雨警告，李家超昨凌晨1時許於facebook發帖稱多個部門正應對全港多區嚴重水浸；事隔11小時的昨午12時許，他再發帖稱各部門「徹夜全力採取應對行動」，政務司長陳國基下午2時半率各部門召開記者會，交代暴雨情况（見表）。

被問官員遲交代 稱首務處理

李家超昨赴筲箕灣視察山泥傾瀉後，被問到為何昨午才有問責官員開記者會交代事件、他為何沒現身，李稱今次需處理的事情「每一刻都在變化，而且情况在加劇」，政府首要任務是確保事件處理是否足夠，包括調配足夠人手、裝備，又稱水浸時如非真正處理事件的官員出現在某些現場，對相關工作無幫助，當認為情况受控後已即出來向市民交代，強調工作統籌無停過。

陳國基：整晚出了很多新聞稿

陳國基在聯合記者會則表示，政府各部門同事「一整晚出了很多次新聞稿，不停工作，目的是要盡快應對問題」，整晚至早上先後發出4次新聞稿提醒市民；又多次強調雨勢大，較颱風的可預計性低及難，才未能在昨晨5時許之前通知市民出現「極端情况」。

至於政府2020年花1.5億元設立的「緊急警示系統」並無派上用場，被問政府啟用該系統的標準為何，李家超稱自發出黑雨警告後，政府不斷發放資訊，他認為發放渠道已足夠，「沿用市民已經在等待信息的渠道發放，我覺得是更加令他們聚焦」，但他稱同意可更早並發放更多預警資料，令市民準備時更掌握信息，將要求各部門檢視。

民主黨副主席莫建成認為政府反應太慢，「好像消失一段很長的時間」。他指勞工處昨早7時許才發稿交代「極端情况」下工作安排，惟一般市民不認識何謂「極端情况」，相關指引模棱兩可，市民在市面混亂時已出門上班，非常狼狽。他建議政府向僱主和僱員更清晰交代如何應對「極端情况」。

政協函陳國基提3要求

議員倡宣傳「極端情况」增認識

全國政協、選委界議員吳傑莊昨日去信陳國基提出3項要求，包括促請政府徹查暴雨引發多區嚴重水浸的原因，研究是否要加強改善渠道和防洪設施等；檢視全港公共雨水排放系統和道路等公共設施能否應付暴雨，特別是要求港鐵改善防洪能力；考慮向受影響商戶和運輸業界提供支援。

港島東立法會議員梁熙表示，市民對政府應對突發災害有期望，認為縱使天文台預測有限制，仍需檢討經驗，物色更先進的預測系統，並改善預警及信息發布。梁又指，政府應檢視如何加強並改善全港排水系統，以及進一步加固護土牆；對於政府首次發出「極端情況」，梁稱市民普遍認知不足，今後應加強宣傳。

選委界議員江玉歡認為，因應氣候變化，確實要檢視現行的危機處理機制及消息發放的方法，是否足夠應付類似極端天氣。

明報記者