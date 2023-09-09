明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

稱工作無停過 李：信息發放要檢討 緊急警示系統未用 沿用既有渠道「更令市民聚焦」

【明報專訊】本港遇上世紀暴雨，政府首次宣布本港踏入「極端情况」，維持約18.5小時，至今天凌晨零時結束。暴雨自前晚開始，其間未有官員現身交代暴雨情况，至昨午的政府聯合記者會前，都是透過社交平台發帖文及發新聞稿通報；對於被指無及早公布並通知市民做足準備、無善用「緊急警示系統」，特首李家超昨指事件「每一刻都在變化」，政府首要任務是確保事件有足夠處理，但同意發放信息方面要檢討，應多從安全系數、市民需準備應對的角度考慮，又強調已盡方法使傷害減至最小。李家超和政務司長陳國基昨日先後被問到會否向市民致歉，兩人均無回應。

天文台前晚（7日）11時發出黑色暴雨警告，李家超昨凌晨1時許於facebook發帖稱多個部門正應對全港多區嚴重水浸；事隔11小時的昨午12時許，他再發帖稱各部門「徹夜全力採取應對行動」，政務司長陳國基下午2時半率各部門召開記者會，交代暴雨情况（見表）。

被問官員遲交代 稱首務處理

李家超昨赴筲箕灣視察山泥傾瀉後，被問到為何昨午才有問責官員開記者會交代事件、他為何沒現身，李稱今次需處理的事情「每一刻都在變化，而且情况在加劇」，政府首要任務是確保事件處理是否足夠，包括調配足夠人手、裝備，又稱水浸時如非真正處理事件的官員出現在某些現場，對相關工作無幫助，當認為情况受控後已即出來向市民交代，強調工作統籌無停過。

陳國基：整晚出了很多新聞稿

陳國基在聯合記者會則表示，政府各部門同事「一整晚出了很多次新聞稿，不停工作，目的是要盡快應對問題」，整晚至早上先後發出4次新聞稿提醒市民；又多次強調雨勢大，較颱風的可預計性低及難，才未能在昨晨5時許之前通知市民出現「極端情况」。

至於政府2020年花1.5億元設立的「緊急警示系統」並無派上用場，被問政府啟用該系統的標準為何，李家超稱自發出黑雨警告後，政府不斷發放資訊，他認為發放渠道已足夠，「沿用市民已經在等待信息的渠道發放，我覺得是更加令他們聚焦」，但他稱同意可更早並發放更多預警資料，令市民準備時更掌握信息，將要求各部門檢視。

民主黨副主席莫建成認為政府反應太慢，「好像消失一段很長的時間」。他指勞工處昨早7時許才發稿交代「極端情况」下工作安排，惟一般市民不認識何謂「極端情况」，相關指引模棱兩可，市民在市面混亂時已出門上班，非常狼狽。他建議政府向僱主和僱員更清晰交代如何應對「極端情况」。

政協函陳國基提3要求

議員倡宣傳「極端情况」增認識

全國政協、選委界議員吳傑莊昨日去信陳國基提出3項要求，包括促請政府徹查暴雨引發多區嚴重水浸的原因，研究是否要加強改善渠道和防洪設施等；檢視全港公共雨水排放系統和道路等公共設施能否應付暴雨，特別是要求港鐵改善防洪能力；考慮向受影響商戶和運輸業界提供支援。

港島東立法會議員梁熙表示，市民對政府應對突發災害有期望，認為縱使天文台預測有限制，仍需檢討經驗，物色更先進的預測系統，並改善預警及信息發布。梁又指，政府應檢視如何加強並改善全港排水系統，以及進一步加固護土牆；對於政府首次發出「極端情況」，梁稱市民普遍認知不足，今後應加強宣傳。

選委界議員江玉歡認為，因應氣候變化，確實要檢視現行的危機處理機制及消息發放的方法，是否足夠應付類似極端天氣。

明報記者

上 / 下一篇新聞