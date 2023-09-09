保險聯會：清水後應盡快通知保險公司估損失

保險業聯會說，物主購買財物全險後，財物因水浸而出現損失，屬保障範圍。物主應在可行和安全情况下盡量減低損失，例如將物件放於較高位置、將未受損物件搬離已浸濕物件，並保留損壞物品、拍照記錄，以便索償時證明。聯會提醒，每家保險公司的保險計劃覆蓋範圍都不同，亦可能列明不在保險範圍內的特定物品，投保人購買前應留意條款。

聯會稱車保一般都保障黑雨、8號和更高警告信號生效或「極端情况」期間的損失。羅少雄稱，車主會有需要補回1000至2000元「墊底費」，但如車主只買「第三保」，未能獲全部賠償。

聯會稱，當黑雨、8號和更高警告信號生效或「極端情况」期間，僱員按僱主指示或公司規定返回工作地點，工作時間開始前4小時內以直接路線由居所前往工作地點途中、或工作時間完結後4小時內返回居所途中，遇意外受傷或死亡，一律視作工作期間因工遇意外引致，受保險保障。