灣仔家具店700萬貨浸壞 柴灣車場「滅頂」

天樂里、摩理臣山道交界及軒尼詩道有街舖全舖被淹。家具店經理陳小姐說，開業兩年多從未遇水浸，前夜驚聞水浸後，趕回時水位已及膝，店內電器全數報廢，「所有電器都被浸，包括雪櫃、焗爐及酒櫃等」，估計損失高達600萬至700萬元。她認為，水浸原因之一是渠務署在當區辦事不力，「一直以來工夫做唔好，未見過渠務署派人通渠」，舖外渠蓋老化出現破洞，業主向相關部門通報不果，「破洞大到不能接受」，遂自行以磚頭遮蓋，昨亦着員工清理路邊渠面，積水才散去。軒尼詩道五金舖東主朱先生亦稱全舖入水，水面達鞋面，幸未有損失，預計要花一天清理，該店開業約30至40年，「好少見渠務署通渠，一年冇一次」。

商戶稱少見渠署通渠 車主批管理方無通知

環翠邨一帶有兩個停車場，均被雨水「滅頂」。車主馮先生說，前夜約9時環翠停車場開始入水，約10時方收到管理處通知，趕到時水位已到車身，他估計是早前10號風球時，渠道被樹枝及樹葉阻塞未及清理，引致車場入水。陳女士稱兒子的私家車停泊在內，是次災情較颱風天鴿時嚴重。她批評車場管理處態度惡劣，「管理員說要問天才知道何時能取車」，其他問題一律回應「不知道」。管理環翠商場的領展回覆本報稱，會轉介受影響車主個案至商場內車場管理公司及保險公司跟進賠償。

譚先生約值30萬元的私家車停泊柴灣市政大廈停車場地庫2層，他描述車場「如泳池」，批評管理方無通知水浸，自己冒雨查看始知，認為政府是市政大廈業主，即使車場外判亦須監督，對車輛被淹「好徬徨」。車場承租人建盈停車場回覆本報稱，前晚車場有入水狀况，不了解具體時間，亦未及了解前線職員有否通知車主駛走車輛。