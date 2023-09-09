黃大仙中心北館地庫成塘 復營料需數日

昨早10時許，記者到北館觀察，當時商場大門緊閉，大量雨水從門縫位置湧入，地庫水浸至天花板。該層有食肆淹沒，店內枱櫈被冲走。另黃大仙祠至黃大仙中心的一條樓梯近乎全淹，消防泵車其後到場協助疏導積水；龍翔道往鑽石山一帶的行車線亦被泥濘積水堆滿，須出動拖車移走車輛。

下午1時許，現場消防員經評估後決定增派更多泵車，並移除樓梯上的扶手玻璃，以便換上大型喉管。記者現場所見，最高峰時有3輛消防泵車、一輛消防工程車及7輛流動泵水車在場。

街坊嘆商戶疫後裝修變徒勞

昨早亦有大批黃大仙街坊特意到廣場上層位置觀看水位上升，包括王女士與一對子女，「沒想過黃大仙會變成重災區」。她在黃大仙生活多年，與商場地庫商戶熟稔，「（商戶）昨天才說完疫情期間經常需要關店，終於可以營業了，還特地裝修了一番，結果今日就沒了……」她期望當局增派人手盡快清理商場。

商場店主柯先生說，早前租下商場檔位打算一連7日售賣不同酒類，沒想到會水浸，生意額大受影響，對餘下日子生意不太樂觀。

領展：10戶須停業 其他樓層未受影響

本報就商場水浸向領展查詢，獲回覆稱十分關注商場情况，會配合政府部門行動，確保商戶和居民安全，現時共10名商戶須停止營業，其他樓層則未受影響，商戶可自行決定是否營業。至於地庫樓層商戶，領展料需幾天才能恢復營業；對於受影響商戶，將保持緊密溝通及協助善後，若有商戶索償，會轉介至保險公司跟進。