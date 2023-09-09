明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

職員隧道浸逾半身工作 勞處查 港鐵稱有監察

【明報專訊】前晚暴雨令部分港鐵站水浸，網上流傳兩張港鐵職員水浸逾半身於隧道工作的圖片。港鐵回應稱，做有關維修工作前所屬路段已做好隔電措施。據了解，當時數名員工到行車隧道視察能否解決渠道上淤塞問題，但水位未及心口高度，只是照片內員工俯身傾前，才出現只露出頭部在水面的畫面。

勞處：晤港鐵了解安全管理系統

勞工處昨晚回應查詢稱，已知悉傳媒轉載有關港鐵的事件，並派員調查；若調查發現違反職安健法例情况，會立即採取適當執法行動。處方亦會與港鐵會面，了解其安全管理系統，特別是緊急情况下應變計劃、準備及執行情况，並提供建議。勞工處會繼續跟進改善措施的落實情况，包括派員持續監察有關工作安全的安排。

港鐵公司過境鐵路總管張志強昨晚回應有職員在水浸隧道工作情况時，強調職員維修工作期間會有適當安全措施及監察，並保持聯絡，亦有具經驗人員帶隊。港鐵又回應稱，衷心感謝一眾員工緊守崗位讓鐵路服務運作，公司團隊會上下一心以維持和盡快恢復列車服務。

張欣宇：港鐵需加強保護措施

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇昨表示，港鐵做任何搶修首先會做安全評估，日後亦需加強保護措施，包括為工人提供安全繩及救生衣，一旦照明系統故障時可沿繩折返。他又稱，前線人員將自身置於風險仍投入搶修，值得尊重，認為日後港鐵管理層亦要重新思考，在盡早恢復服務及保障工人安全之間取平衡，市民同樣亦要多諒解。

上 / 下一篇新聞