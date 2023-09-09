職員隧道浸逾半身工作 勞處查 港鐵稱有監察

勞處：晤港鐵了解安全管理系統

勞工處昨晚回應查詢稱，已知悉傳媒轉載有關港鐵的事件，並派員調查；若調查發現違反職安健法例情况，會立即採取適當執法行動。處方亦會與港鐵會面，了解其安全管理系統，特別是緊急情况下應變計劃、準備及執行情况，並提供建議。勞工處會繼續跟進改善措施的落實情况，包括派員持續監察有關工作安全的安排。

港鐵公司過境鐵路總管張志強昨晚回應有職員在水浸隧道工作情况時，強調職員維修工作期間會有適當安全措施及監察，並保持聯絡，亦有具經驗人員帶隊。港鐵又回應稱，衷心感謝一眾員工緊守崗位讓鐵路服務運作，公司團隊會上下一心以維持和盡快恢復列車服務。

張欣宇：港鐵需加強保護措施

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇昨表示，港鐵做任何搶修首先會做安全評估，日後亦需加強保護措施，包括為工人提供安全繩及救生衣，一旦照明系統故障時可沿繩折返。他又稱，前線人員將自身置於風險仍投入搶修，值得尊重，認為日後港鐵管理層亦要重新思考，在盡早恢復服務及保障工人安全之間取平衡，市民同樣亦要多諒解。