觀塘線今料全通 黃大仙停扶梯幕門 雨泥湧隧道昨6站停駛 議員促低窪站增自動防洪板

港鐵：地處低窪雨突發 未及拉防洪板

港鐵公司過境鐵路總管張志強昨晚會見傳媒稱，有信心黃大仙站今日重開，站內大量設備受損，包括扶手電梯、升降機、月台幕門及車站廣播系統，修復需時，今日可能未能完全提供服務，部分出入口或關閉。他解釋，由於黃大仙站地勢處於低窪地區，加上暴雨事發突然，當時站內職員無法及時拉下防洪板，致站內嚴重水浸，昨日站內仍有不少垃圾和淤泥。

據了解，由於黃大仙港鐵站有多條隧道，加上區內雨勢嚴重，大量雨水和污泥從地面湧入車站，「四通八達」流往樂富和鑽石山方向，6個車站一時難以恢復服務。

本報記者昨午入站內觀察清理進度，站內樓梯及地面一片泥濘，有港鐵職員及身穿承辦商背心工人在B及C出口，以人鏈形式將站內淤泥及積水以塑膠水桶運出地面。

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇表示，黃大仙港鐵站一向是水浸黑點，站內行人通道亦處於低點，較易儲起雨水。張說，該車站每個出口都裝有防洪板，但今次雨勢急轉嚴重，職員忙於疏散乘客，來不及防洪板落閘。張認為，港鐵應考慮在防洪板增添自動感應或遙距控制系統，以取代人手落閘。

張欣宇又解釋，觀塘線列車需於石硤尾至彩虹站暫停服務，是因列車掉頭位置分別在該兩個站，而黃大仙站和附近路軌有淤泥和雨水積聚。

料今早巴士大部分恢復

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，今次事故事前難以預計，但港鐵應研究在低窪地帶港鐵站的每個出口和通風口裝設自動落閘機。他又表示，對需暫停服務的車站，港鐵應更詳細公布接駁交通工具服務。

另外，政府昨晚稱路政署和承建商已完成清理各主要幹道和巴士行經的路線，預計今早首班車開始，專營巴士可提供大部分服務。

明報記者