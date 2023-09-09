渠道可抵200年一遇 極端暴雨500年一遇 市區重災 議員促檢視全港防洪力

同處山腳雨最大 黃大仙柴灣慘烈

天文台署理台長李立信昨午在政府記者會上稱，受到熱帶氣旋「海葵」殘餘相關低壓槽影響，本港在過去24小時大部分地區錄得超過300毫米雨量，而港島、九龍和新界部分地區更錄得超過600毫米雨量。

相當全年平均總雨量1/4

本港靠中間位置雨勢最大

據天文台降雨量分佈圖，暴雨期間本港靠中間位置，包括黃大仙、尖沙嘴及港島東一帶雨勢最大（見圖）。在柴灣，昨凌晨環翠道不斷有水從山上斜坡湧入迴旋處，瀝青路面被冲散，環翠地底停車場一度灌滿黃泥水。在南區，香島道與淺水灣道交界迴旋處昨凌晨路陷，一輛七人車跌落深坑，警方及消防接報到場，證實無人受傷。在灣仔天樂里摩利臣山道一帶，最大雨時馬路成河，昨早積水稍退後仍深至小腿，有家具店全舖被淹。筲箕灣耀東邨耀興道對開柏架山更發生山泥傾瀉。

九肚山有人被山洪冲走失蹤

在九龍，黃大仙龍翔道交通受阻，有車輛被困，黃大仙中心北館商場地庫全層被淹沒，黃大仙港鐵站被洪水湧入，觀塘線石硤尾至彩虹站列車服務全日暫停。新界多區亦嚴重水浸，沙田九肚山有人被洪水冲走失蹤；大埔南運路有的士被淹沒，廣福道有行人隧道被浸，水位升至大腿，林村河河水氾濫。

工程師倡識別水浸黑點改善

張欣宇：深圳排洪惹恐慌

工程師學會昨分析是次暴雨影響，指本港主要渠道設計普遍能承受200年一遇的暴雨，而今次降雨量是500年一遇，致多區有雨水倒灌和大範圍水浸，建議政府識別本港水浸黑點，針對地規劃更多雨水排放設施和蓄洪池等改善工程。學會前會長卜國明形容，港鐵出入口在設計時已較地面稍高，他建議日後識別有風險的港鐵站入口，加設擋水閘，甚至及早停用部分出入口，防止今次黃大仙港鐵站嚴重水浸事故重演。

本身是工程師的立法會議員張欣宇認為，隨着極端天氣愈來愈頻繁，政府值得檢視全港防洪能力，加強日後應對。他提及政府前日深夜公布深圳水庫排洪，指排洪雖最終未引起深圳河氾濫，但問題在於政府沒及早讓市民認識兩地合作機制、如何評估排洪影響等，「無故引起很多市民panic（恐慌）」，認為政府不應只着眼兩地政府層面的溝通，而是要滿足本港市民知情權。

張說，雖然本港今次在極端暴雨下受到極大衝擊，但隨着昨日天氣回穩，社會回復速度亦快，復蘇效率在全球大城市而言已屬數一數二，認為本港基礎設施本身已很健全。

實政圓桌立法會議員田北辰則表示，超強颱風「蘇拉」早前襲港，政府處理表現好，但今次面對極端暴雨就有很多方面有改善空間，相信當局會汲取今次經驗，日後應對極端情况時有更好表現。他關注今次極端暴雨造成市區多處山泥傾瀉、淺水灣路陷有私家車墜坑，認為政府有必要交代市區斜坡防治山泥傾瀉計劃是否未能應對極端天氣，以及車路下陷成因。

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