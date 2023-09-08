反修例後299宗港人求英政治庇護 批28拒43

組織：平均等最少年半 有人涉濫用

報道引述在英國協助港人的非政府組織「港援」個案工作員陳先生稱，政治庇護申請平均需等候一年半至兩年才有結果。至於被拒絕的申請，陳說根據其觀察，部分有濫用庇護制度之嫌。

中文大學舊生文妮夏（化名）向BBC憶述，約3年前曾參與校園示威活動，事後擔心遭警方追捕，於是僅帶1000英鎊（約9800港元）就獨自前往英國尋求政治庇護，到埗後不過4個月，積蓄已幾乎用盡，迫於無奈下只能申請入住英國內政部提供的宿舍，每周只有8鎊（約78港元）經濟援助，生活極度拮据。她即使到了英國，仍未能擺脫恐懼，常夢見「有警察來捉我」，深感苦無出路，曾一度萌生自殺念頭。

報道提到，在英國等待內政部審批的庇護個案愈積愈多，截至今年3月底，官方數字顯示正等待初步決定的個案連家屬超過17.2萬人，是2021年同期的2.5倍多。