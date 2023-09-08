劉兆佳：北京已不在乎 馬嶽：動員難勝算不大

全國僑聯前副主席盧文端去年指民主黨如拒絕「改弦更張」、繼續反共，區選能否「入閘」將會成疑。劉兆佳認為，「愛國者治港」最基本要求是效忠特區及擁護《基本法》，不能觸碰一國兩制的「三條底線」。羅健熙表示民主黨對區議會改制、六四等議題立場不變，劉兆佳說從較寬鬆角度而言，「不能馬上說是違反效忠（要求），不是挑戰《憲法》和基本法」。他說，資審會主要審視參選人取態，與所屬政黨或有分別，難以一概而論各人能否入閘。劉認為中央已不在乎民主派是否參選區議會，民主黨仍有反修例運動等「舊帳」，倘參選，北京會期望該黨過渡成為愛國者。

馬嶽分析，民主黨參選面對多重困難，包括說服和動員選民支持，「有幾個（民主派）和沒有，有什麼大分別？」他說，民主黨必須建立一套論述，解釋為何反對區議會改制卻派員參選。2021年立法會選舉非建制派得票率不足一成，對於民主黨勝算，馬嶽說該黨僅佔民主派光譜一部分，舉例本土派支持者無論如何也不會支持民主黨，加上選制和政治氣氛改變，估計民主黨難獲足夠票當選。

分區會主席：提名先看愛國再看政綱

政治學者盧兆興說，年輕人投票意欲下降、中產等傳統支持者移民均影響民主黨勝算，不過區議會新制度採「雙議席單票制」，倘建制派有多人參選，民主黨或能突圍。

今屆區選參選人要獲「三會」成員提名，南區北分區會主席朱立威說歡迎任何符合愛國者標準的人參選，至於會否考慮提名民主黨成員，他說不論參選者政治立場，要先衡量其是否「愛國者」，再按其政綱決定。