來屆須宣傳政策 羅：倘要講23條「只說事實」

辭職影響入閘？ 「昔參選有聲明效忠」

羅健熙2011年首度當選南區區議員，其後兩度連任，2020年成為南區區議會主席，2021年7月在區議員宣誓前夕辭職。對於這會否影響「入閘」機會，他認為當年參選有簽署聲明效忠特區及《基本法》，辭職不代表違背宣誓要求。至於如何向選民交代，他說過去兩年沒有區議員身分，仍繼續服務街坊和處理個案，社區工作並未停步。

對於考慮再次參選，羅說曾經掙扎，提到確實感到疲累，也要思量作為民主黨主席參選有何空間和價值。他說深信參選仍有價值，「香港仍然需要有反對派，仍然要有不是『主旋律』的聲音」。他提到黨內有成員考慮出選，他身為黨主席有責任共同進退。他預計倘參選會引起爭議，對於會否擔心成為個人及黨的污點，他說從政者有責任接受公眾監察和批評，「市民的意見，未必每次純粹跟隨」，會盡力說服市民支持。

來屆區議會新增職能包括配合政府施政、支持和宣傳政府政策及法律等。羅認為區議員最大價值是身為民意代表，局限單向宣傳政策與市民期望有落差，若再度成為區議員，將如實反映民意，但不會挑戰履職監察機制。被問到若要宣傳《基本法》23條立法，他自言底線是講事實，「我不介意拿着立法條文與市民討論，市民應該一齊討論」，認為需透過實踐才可測試區議員尚有多少空間。