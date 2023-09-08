羅健熙等10民主黨員擬戰區選 仍視新制倒退 冀體制內推動改變

明報記者 鄭啟智

有學者認為區選將揭示民主黨的參選之路能否走下去，但預期勝算不大（見另稿）。

多為現任前任議員 中委會9‧20拍板

區議會選舉12月10日舉行，提名期10月中展開。區議會改制後，直選比例大減至不足兩成，恢復委任制並增設地區「三會」（分區會、防火會、滅罪會）選出的議席。現有7席的民主黨正就區選作內部甄選程序，中央委員會將於9月20日敲定是否派人出選。羅健熙表示黨內約10人積極考慮參選，大部分為現任及前任區議員，他已報名參與黨內甄選。

除了羅健熙對參選表態，據了解，民主黨副主席伍凱欣、油尖旺區議會副主席朱子洛等人亦正考慮參選。

空間窄仍要試 「民選遠比委任、間選大聲」

羅健熙說，近年社會彌漫無力感，縱然空間狹窄，認為仍要嘗試進入體制爭取改變，「到底現在眼見的香港，是否已經就是香港的結局？如果覺得不是，希望再嘗試做基本的事，我們就繼續去試」。區議會改制後每區僅有2至8個民選議席，民主派料佔極少數，羅承認即使當選，實際作用亦有限，「做到幾多做幾多」。他認為民主派區議員能將「正常合理聲音」帶入議會，「可能你就是唯一能代表該區的民選區議員，而不是其他人，這個身分是重要的。代表市民聲音的能量，遠遠比其他委任、間選（議員）大聲好多」。

民主黨一直反對區議會改制，被問到參選是否變相認可新制度，羅說改制是倒退「本身就是事實」，「不會因為我們參與，所以覺得這件事很正面、很正確、很合理」。至於選舉過程的政治定位，羅健熙強調民主黨不會背棄民主、自由、法治等理念。

向建制爭「三會」提名是現實 拒利益交換

今屆區選候選人需獲三會成員提名，亦增設區議會資審會審查參選人資格。羅健熙稱民主黨一直愛國愛港，從沒挑戰「一國」原則，惟「入閘」機會不能以理性分析，黨內沒有認真評估，亦非考慮參選與否的因素。立法會改制後，羅曾稱難以接受向建制派取提名，對於要爭取以建制為主的三會提名是否屈辱，他回應稱要取建制派提名是現實，表明只會以政綱和理念爭取提名，不能接受利益交換，「我只能講你提名我，我就盡力做好區議員」。

財政嚴峻最多花百萬 信「賽果」反映民情

民主黨原定周一（4日）舉行籌款晚宴，惟遭酒店及酒樓推卻預訂而取消。羅健熙透露黨內財政狀况嚴峻，最多只能提供約100萬元支援區選，「選舉豐儉由人，無錢、無那麼多資源，就用較少資金的方法去做」。他認為選制改變後選民投票意欲減少，不少支持者已移民，令選情十分困難。

羅健熙相信，區選結果是反映最新民情的指標，「選舉結果本身一定對民主黨有某種啟示，究竟市民想繼續有人在制度內，抑或大家覺得無需要有人在制度內工作？」他說不論結果，黨內年底將討論未來去向。

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