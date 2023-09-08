明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

羅健熙等10民主黨員擬戰區選 仍視新制倒退 冀體制內推動改變

【明報專訊】區議會改制後首場選舉12月舉行，民主黨主席羅健熙接受本報訪問時說，正「積極考慮」出選，已報名參與黨內甄選。民主黨中委會本月中決定是否派人出選。羅健熙說支持民主黨參選，冀盡力在體制內推動改變，「可能有很微小的機會幫到香港市民，特別是留下的市民，我們都希望繼續嘗試」。民主黨以往反對區議會改制，被問到參選是否變相認可新制度，他強調該黨仍認為改制是倒退，倘參選會堅持民主、自由等理念，仍然堅持八九民運是愛國民主運動，應平反六四，對《港區國安法》的立場亦不變。

明報記者 鄭啟智

有學者認為區選將揭示民主黨的參選之路能否走下去，但預期勝算不大（見另稿）。

多為現任前任議員 中委會9‧20拍板

區議會選舉12月10日舉行，提名期10月中展開。區議會改制後，直選比例大減至不足兩成，恢復委任制並增設地區「三會」（分區會、防火會、滅罪會）選出的議席。現有7席的民主黨正就區選作內部甄選程序，中央委員會將於9月20日敲定是否派人出選。羅健熙表示黨內約10人積極考慮參選，大部分為現任及前任區議員，他已報名參與黨內甄選。

除了羅健熙對參選表態，據了解，民主黨副主席伍凱欣、油尖旺區議會副主席朱子洛等人亦正考慮參選。

空間窄仍要試 「民選遠比委任、間選大聲」

羅健熙說，近年社會彌漫無力感，縱然空間狹窄，認為仍要嘗試進入體制爭取改變，「到底現在眼見的香港，是否已經就是香港的結局？如果覺得不是，希望再嘗試做基本的事，我們就繼續去試」。區議會改制後每區僅有2至8個民選議席，民主派料佔極少數，羅承認即使當選，實際作用亦有限，「做到幾多做幾多」。他認為民主派區議員能將「正常合理聲音」帶入議會，「可能你就是唯一能代表該區的民選區議員，而不是其他人，這個身分是重要的。代表市民聲音的能量，遠遠比其他委任、間選（議員）大聲好多」。

民主黨一直反對區議會改制，被問到參選是否變相認可新制度，羅說改制是倒退「本身就是事實」，「不會因為我們參與，所以覺得這件事很正面、很正確、很合理」。至於選舉過程的政治定位，羅健熙強調民主黨不會背棄民主、自由、法治等理念。

向建制爭「三會」提名是現實 拒利益交換

今屆區選候選人需獲三會成員提名，亦增設區議會資審會審查參選人資格。羅健熙稱民主黨一直愛國愛港，從沒挑戰「一國」原則，惟「入閘」機會不能以理性分析，黨內沒有認真評估，亦非考慮參選與否的因素。立法會改制後，羅曾稱難以接受向建制派取提名，對於要爭取以建制為主的三會提名是否屈辱，他回應稱要取建制派提名是現實，表明只會以政綱和理念爭取提名，不能接受利益交換，「我只能講你提名我，我就盡力做好區議員」。

財政嚴峻最多花百萬 信「賽果」反映民情

民主黨原定周一（4日）舉行籌款晚宴，惟遭酒店及酒樓推卻預訂而取消。羅健熙透露黨內財政狀况嚴峻，最多只能提供約100萬元支援區選，「選舉豐儉由人，無錢、無那麼多資源，就用較少資金的方法去做」。他認為選制改變後選民投票意欲減少，不少支持者已移民，令選情十分困難。

羅健熙相信，區選結果是反映最新民情的指標，「選舉結果本身一定對民主黨有某種啟示，究竟市民想繼續有人在制度內，抑或大家覺得無需要有人在制度內工作？」他說不論結果，黨內年底將討論未來去向。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞