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男子涉收郵寄《羊村》 首引「輸入煽動刊物」提控

【明報專訊】繼「羊村」繪本去年被裁定為煽動刊物，38歲男文員涉藏有從英國郵寄到香港的18本「羊村」繪本，警方國安處與海關今年聯合行動，從他和另一男子的住所及辦公室檢獲涉事刊物，兩人被捕後保釋候查，男文員被控「輸入煽動刊物罪」，昨日在西九龍裁判法院提堂。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德認為，有理由相信被告會危害國安，拒絕讓他保釋。案件押後至10月6日再訊，以待辯方給予法律意見及索取文件。

涉18本英國寄港 官拒保釋

翻查資料，律政司2020年首次以《刑事罪行條例》第10條的煽動罪行，控告人民力量譚得志發表煽動文字等罪；至於本案則為首度以輸入煽動刊物罪提控。根據條文，該罪第一次定罪最高可處罰款5000元及監禁兩年，其後定罪可判監禁3年；煽動刊物則沒收並歸予官方。

控罪指被告梁俱銘（38歲，文員）於或約於今年3月7日在港連同一個稱為蔡榮達、別名「Pan Choi」 、又名「John Choi」的人，輸入18本煽動刊物，即分別名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》、《羊村投票日》、《羊村建築師》及《羊村日報》的書，上述6書各有3本。

被告被指具意圖引起憎恨或藐視中央及或港府，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變在港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨；引起香港居民間的不滿或離叛；引起或加深不同階層居民間的惡感及敵意；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法。

涉案其中3本「羊村」繪本（《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》）被國安法指定法官郭偉健裁定屬煽動刊物，前香港言語治療師總工會5人在區院受審後被判「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪」罪成，入獄19個月。另中大前學生會成員在網上轉載「羊村」繪本連結，他承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，被判囚5個月。

【案件編號：WKCC 3769/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 警方國安處 輸入煽動刊物罪 羊村繪本案

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