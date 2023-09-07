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要聞

屍藏旅行袋 爆竊被撞破勒死老鄰居 青年跳樓亡

【明報專訊】葵涌工廈昨日揭發旅行袋藏屍案，一名居於該廈劏房單位的26歲無業男子，日前疑在爆竊獨居七旬翁鄰居的單位時被對方撞破，其間徒手勒死鄰居，並將老翁屍體藏在尼龍袋內，其後走到大窩口邨富靜樓天台跳樓身亡。警方指他疑畏罪自殺。

七旬死者獨居葵涌工廈劏房

與疑兇點頭之交

葵青警區刑事總督察周健鴻表示，警方本周二（5日）下午接到一名六旬婦人報案，指其77歲姓范的胞兄自周一（4日）起失去聯絡，案件交由新界南總區失蹤人口調查組接手跟進。探員昨（周三）午1時許，前往事主位於葵涌萬利工業大廈所租住的劏房單位調查，發現有一手推車上放有一個黑色尼龍旅行袋，揭發范翁被藏屍袋內。

警方調查期間，發現一名26歲姓周男子在大窩口邨富靜樓天台墮樓，送院搶救後不治，警方初步相信兩案有關。

屍放手推車上 疑兇告知親友錯手殺人

警方封鎖涉事工業大廈各出入口調查，另有大批警員掩至附近葵涌邨碧葵樓登樓調查，據悉，疑兇墮樓前曾登上碧葵樓親友寓所。周健鴻稱，根據初步調查，相信周姓疑兇打算進入范的單位爆竊時遭對方撞破，兩人糾纏，周懷疑徒手勒死事主。周於墮樓前曾透過通訊軟件向多於一名親友表示自己「錯手殺人」，並打算自殺。

周健鴻續稱，兩人為鄰居關係，屬點頭之交，估計他們相識約一年，范租住上述單位約一年半，疑兇租住隔壁單位約一年，之前未有爭執。范的單位為案發第一現場，警方在單位內未有發現打鬥痕迹及任何導致范死亡的工具。經法醫初步鑑定，范死去兩至三日，由於天氣炎熱，屍體已出現腐爛，故需進一步化驗方可確定其致命原因。警方呼籲，任何人如對案件有資料可提供，可致電3661 2937與葵青警區重案組第一隊聯絡。

老翁死去兩三日失聯 妹報案

據了解，該工廈單位分間成兩劏房，姓范死者已退休，獨居上址。消息稱他已離婚，甚少與妻兒聯絡，平日較多與胞妹透過通訊軟件聯繫並交代去向，惟近日突然失去聯絡，胞妹遂報案求助。另外，周姓疑兇無業，與友人租住上址，惟只有他會長居於單位，初步相信他單獨犯案，至於案件是否有其他人牽涉其中，有待進一步調查確定。

防止自殺求助熱線

■ 生命熱線 ： 2382 0000

■ 撒瑪利亞防止自殺會 ：2389 2222

■ 社會福利署 ： 2343 2255

■ 明愛向晴軒 ： 18288

■ 人生熱線：8100 8012

相關字詞﹕自殺 謀殺 萬利工業大廈 葵涌

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