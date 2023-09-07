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公屋無份繼承 舅割頸殺甥墮斃 太和邨單位業權 母遺囑獨留孫女

【明報專訊】大埔及葵涌昨日4小時內揭發兩宗謀殺及自殺案。其中太和邨命案，六旬男子被發現在亨和樓高處墮下死亡，警方登樓調查揭發其獨居在單位的48歲外甥女死亡，身上有多處傷痕及被膠紙綑綁，頸部刀傷料致命原因，相信舅父因外甥承繼租置公屋業權問題起爭執，殺害對方後畏罪墮樓。至於葵涌工廈劏房命案，七旬翁疑撞破鄰居入屋爆竊被勒斃，屍體藏在尼龍袋，疑兇其後自殺亡（見另稿）。

母原稱兩人同擁有

登門與48歲甥女爭執

據了解，涉事單位原業主為張淡雲，即男死者羅盛發的母親，羅母曾稱該單位將會由男死者及女死者羅寶儀擁有，惟遺囑最終將單位給予孫女羅寶儀獨自繼承，兩人因單位業權問題發生爭執。

61歲姓羅男子，昨早9時許被保安發現從太和邨亨和樓高處墮下，昏迷倒卧1樓簷篷，由救護員當場證實死亡。警方調查後相信他從16樓單位廚房窗戶躍下，遂到單位了解，入屋發現一名48歲姓羅女子倒斃睡房內。

警方及政府化驗所人員登上墮樓事主伏屍的簷篷位置蒐證，其間向上張望，有調查人員從涉案單位伸出一支棍定位。單位鋁窗染有血漬及有兩個疑似血掌印。至傍晚時分，探員帶走一批證物檢驗，包括染血的牀單被套及一支已折斷的木棍，仵工其後到場將兩具遺體舁送殮房。

女死者頸手遭牛皮膠紙綑綁

多處刀傷 警檢染血廚刀剪刀

大埔警區助理指揮官（刑事） 警司陳啟澤表示，發現該女子時，她被大量被鋪及雜物遮蓋，身上有多處傷口，頸部及手腕被黑色牛皮膠紙綑綁，單位客廳及房間遺下大灘血漬，警方在單位內檢獲一把大約12吋長、染有血漬的廚刀，以及一把剪刀，相信為涉案兇器。

政府化驗所人員及法醫初步檢驗後，發現女死者頸部及背部均有多處相信由利器造成的傷口，而頸部刀傷相信為致命原因。至於該男子除有墮樓所致的傷勢外，其雙手手掌有多處刀傷，相信是與人糾纏期間所致。

單位有炭未熄 料舅曾燒炭

警方進一步調查，得知兩人為舅父及外甥女關係。據悉女死者生前為清潔工，獨居上址單位，男死者前晚前往該單位，兩人發生爭執後男死者將對方殺害，其後畏罪自殺。初步調查相信案件涉及金錢糾紛，主要牽涉上址單位業權問題。警方並於單位洗手間檢獲一盆未熄滅的炭，相信疑兇曾經嘗試燒炭自殺，其後才由窗戶躍下。

警方呼籲任何市民，如果有與案件有關的任何資訊，盡快致電3661 3662與大埔警區重案組第二隊聯絡。

防止自殺求助熱線

■ 生命熱線 ： 2382 0000

■ 撒瑪利亞防止自殺會 ：2389 2222

■ 社會福利署 ： 2343 2255

■ 明愛向晴軒 ： 18288

■ 人生熱線：8100 8012

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕命案 太和邨 大埔

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