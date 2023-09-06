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要聞

關乎繼承遺產領養權 議員憂毁家庭價值

【明報專訊】有大律師表示，終審法院判辭確立了同性伴侶地位，政府亦須在兩年內訂立方案保障同性伴侶權利，或關乎繼承遺產、領養子女、免受歧視等。有立法會議員憂慮若同性伴侶能領養子女，勢「破壞全社會家庭價值」，亦認為涉及範疇廣，政府能否在兩年內完成相關法律框架，要視乎草擬的方案和立法會議程。

學者：海外僱員或考慮 影響港競爭力

大律師馬亞山表示，本案有別於過往性小眾平權案件，法庭不僅認可同性伴侶某項權益，而是確立同性伴侶地位。政府兩年內須設立替代法律承認框架，可以是同性婚姻合法化，亦可以是民事結合，但若政府要求同性伴侶先在海外結婚才獲認可，便不符判決，相信修例方向於與訟方3周內遞交進一步陳辭後會更清晰。他說同性伴侶日後可能獲繼承財產、領養及生育子女等權利，更可受《家庭崗位歧視條例》保障。

中大性小眾研究計劃創辦總監、性別研究課程副教授孫耀東認為，巿民對同性婚姻的支持度不斷提升，對法庭始終不承認同性婚姻感失望。他又強調裁決不僅惠及同性伴侶，亦可能影響香港在全球的競爭力，例如公司聘用海外僱員來港工作時，對方或會考慮香港法例能否保障同性伴侶。

團體：整體社會勝利

與同性伴侶交往7年的Travis表示，裁決令香港同性伴侶可獲更多保障和尊重，讓他重新考慮與伴侶留港生活，頓覺「原來我們都可以留在香港」。他自言作為土生土長香港人，一直希望「人生的時刻在香港實現得到」，即使日後患病或離世，伴侶亦可代為處理財產和後事。婚姻平權協會發聲明稱終院裁決是整體社會的勝利，惟法庭仍然不承認同性婚姻，呼籲政府盡快制定健全制度，承認同性伴侶的法律地位。

民建聯立法會議員周浩鼎發文回應裁決，稱憂慮日後同性伴侶能領養小孩，「破壞全社會家庭價值」，認為領養權決不能納入政府的替代方案。新民黨立法會議員容海恩表示，港府應考慮社會環境，「始終香港一夫一妻的觀念好強」。

江玉歡：方案影響房屋財政 草擬需時

至於立法會能否在兩年之內通過替代方案，容海恩認為要視乎政府提出的方案，立法會將來亦要審議《基本法》23條等重要法案。立法會議員江玉歡表示，同性伴侶關係的相關法例可能影響公共房屋、財政等範疇，牽一髮動全身，政府需時草擬合適方案，她對此持開放態度。

平機會表示判決涉及海外同性婚姻案件，不屬現行反歧視條例範圍，不作評論。

相關字詞﹕同婚合法化

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