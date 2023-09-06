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要聞

不承認同性婚姻 一致裁不違憲

【明報專訊】雖然終審法院5名法官以大比數裁定政府應確立同性伴侶的法律關係，但法官一致駁回岑子杰就同性婚姻的兩項上訴議題，表示《香港人權法案》和《基本法》保障的婚姻自由僅限於異性婚姻。終院亦認同律政司採用的「特別法優先」（lex specialis）原則，表示岑子杰一方提出的平等權利條文不適用於本案。

基本法第37條列明，香港居民的婚姻自由和自願生育權利受法律保護。岑一方上訴時直接挑戰，認為香港不承認同性婚姻及不承認外地註冊的同性婚姻，有違基本法和人權法案條文。不過終院一致駁回兩項上訴議題，裁定有關情况沒有違憲。

岑子杰稱違基本法人權法案

終院：僅保障異性婚姻

終院判辭表示，根據「特別法優先」原則，若適用於任何情况的一般條文，與專門處理指定情况的特定條文有衝突時，應採取後者；而基本法第37條及人權法案第19(2)條屬與婚姻權利相關的特定條文，應優先於屬一般條文的基本法第25條及人權法案第22條；經過一併考慮基本法第37條字眼，法官認為當中的婚姻權利僅限於異性婚姻，不可以解讀為同性伴侶有權結婚，或者海外同性婚姻獲法律承認。判辭又指出，目前政府和立法機關尚未承認同性婚姻，除非法庭對基本法第37條有更廣闊的解讀，可以涵蓋同性婚姻，否則上述說法就是香港在憲法層面的立場。

終院續指出，岑子杰一方主張香港要承認海外同性婚姻，等同挑戰基本法涉及婚姻權利的條文，所以挑戰必然不能成立。由於本港法律沒有賦予同性婚姻的權利，終院裁定岑子杰這方面的上訴失敗。

相關字詞﹕終審法院 岑子杰 同性婚姻

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