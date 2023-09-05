兩迎新營同一「組仔」 教大兩女報警指強姦偷窺

警列強姦窺淫 暫無人被捕

教大：零容忍 籲知情者供資料

警方回應指早前接到兩名女子報案，指分別在元朗及大嶼山疑被一名男子性侵及偷窺；元朗警區重案組第三隊人員正跟進及了解事件，案件分別暫列強姦及窺淫，暫無人被捕。

有自稱受害者友人的網民日前向Instagram專頁「軒軒萬事屋」投稿，稱朋友在7月一個迎新營遭「組仔」強姦。投稿人稱受害者為「組媽」，事發前與兩名男新生在房內玩啤牌，涉案「組仔」在另一人離去後反鎖房門，並強姦了她；受害者一直反抗求救但不果，現已報警求助。

另一自稱「組媽」的人在另一投稿稱，遭一名「組仔」衝入浴室偷窺，已報警及向平機會求助。投稿人指在上月27至28日迎新營期間，度假村浴室門鎖損壞無法上鎖，她當時已即時告知「組仔」，但其中一人趁她洗澡時衝入浴室拉開浴簾，其後辯稱喝了酒及沒戴眼鏡，「咩都睇唔到」。投稿人憶述當時不知怎應對，只能向熟悉的人講述事件。

主辦迎新營 紅會：高度關注

消息指兩案涉案者均為同一名教大銜接學士學位的28歲新生，他於7月22至23日由紅十字會主辦的聯校迎新營，以及8月27至28日由教大攝影學會及機電學會舉辦的迎新營，先後涉強姦及偷窺分別18歲及22歲的教大一年級及三年級女生。教大回覆稱指控性質嚴重，學生事務處籲知情者向校方提供資料，將視情况轉交個案予學生紀律委員會處理，若涉刑事則交執法機構調查。紅十字會表示高度關注，與受影響同學有保持聯絡，表達慰問。

港大「組爸」控兩非禮罪保釋

另港大護理系早前辦迎新營，有新生疑遭「組爸」非禮，案件昨在粉嶺裁判法院提堂。報稱學生的被告鄧皓然（20歲）由警車押送到庭，被控兩項猥褻侵犯罪，暫毋須答辯。兩控罪分別指他於8月20及21日在保良局賽馬會大棠渡假村活動室及宿舍客廳，兩度猥褻侵犯女子X。案件押後11月13日再訊，待警方調查是否有其他受害人、翻看營地閉路電視片段等，被告准以5000元擔保，不得離港及接觸控方證人，須每周到警署報到兩次。

【案件編號：FLCC 1451/23】