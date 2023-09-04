麥美娟：全政府動員下百人3區善後

政府前日首次啟動「全政府動員」級別，到3區展開颱風善後工作。民青局長麥美娟昨日表示，約100名來自法援署、差估署和工業貿易署的人員前日分別到沙頭角、東涌及鯉魚門協助善後，包括將臨時庇護中心長者送回安老院、協助移走沙包及清路等。

被問到啟動「全政府動員」標準為何，麥美娟說，若有政策局或部門評估需啟動，可向行政長官提出，並按情况決定動員規模，以在有需要時為市民提供適切及快捷服務。

受蘇拉影響，多班來往西九龍站及內地的高鐵有調動或取消。高鐵昨日恢復服務，根據港鐵公布，昨有33班次取消，當中16班由香港出發、17班由內地出發；另有班次更改出發站或終點站。不少市民昨到西九龍站辦理退票或改票。

民政事務總署昨日回覆查詢表示，截至前晚7時20分，各區40個臨時庇護中心共有520人入住。至於塌樹報告數字，發展局稱可參閱9月2日新聞稿，即截至當日下午4時，消防處、政府1823電話中心和康文署共收到1545宗塌樹報告，渠務署接獲21宗水浸個案。