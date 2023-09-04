上海街一小時兩廈塌石屎 目擊者：險砸途人

昨午約3時，店舖職員報案指上海街434號唐樓有石屎於一樓簷篷墜落行人路。墜下石屎約0.5米乘1米，警方到場後圍封部分行人路，通知相關部門處理。有街坊表示，該唐樓早前有一塊約8吋石屎剝落，其後大廈搭建棚架修葺。現場消息稱，不排除石屎早前已卡在棚架帆布，被強風吹至墜下。

下午3時41分，上海街500號唐樓有石屎從天台墜下，散落大廈對開行人路及行車線，石屎面積約1.5米乘0.3米，警方臨時圍封部分路段。陳女士表示，當時在附近髮型屋剪髮，目擊石屎塌下，形容石屎「好大幅」、長逾1米，墜落一刻發出巨響，差點擊中一名途人。陳又稱附近不時發生同類事件，日後行經「騎樓」會加倍小心。

屋宇署回覆查詢時表示，事後已派員視察，檢視後認為兩幢大廈的整體樓宇結構無明顯危險；434號大廈法團已按指示，安排承建商移除其餘鬆脫部分。至於500號大廈，屋宇署已安排政府承建商移除其餘鬆脫部分，將向業主收回費用。

擋土牆遇風剝落 傷唐狗

另外昨晨8時許，葵涌梨貝街近石籬邨石華樓對開一幅約高3米、闊4米擋土牆表面砌石剝落，一隻唐狗被壓傷，由途人救出。愛協督察到場初步檢查，該犬後腿無力，不能站立，額頭及大腿內側有傷痕，送愛協中心檢查治理。路政署回覆查詢稱，經檢視後，擋土牆結構仍然穩定，無即時危險，初步相信超強颱風蘇拉襲港時，擋土牆表面受大量雨水冲刷導致部分砌石鬆脫，已臨時加蓋帆布，盡快緊急維修。