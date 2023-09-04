明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

上海街一小時兩廈塌石屎 目擊者：險砸途人

【明報專訊】旺角上海街昨午一小時內接連發生兩宗唐樓石屎墜下，幸無人受傷。另外，葵涌梨貝街擋土牆砌石因風暴「蘇拉」雨水冲刷而部分剝落，一隻唐狗被壓傷，由愛協帶走治理。

昨午約3時，店舖職員報案指上海街434號唐樓有石屎於一樓簷篷墜落行人路。墜下石屎約0.5米乘1米，警方到場後圍封部分行人路，通知相關部門處理。有街坊表示，該唐樓早前有一塊約8吋石屎剝落，其後大廈搭建棚架修葺。現場消息稱，不排除石屎早前已卡在棚架帆布，被強風吹至墜下。

下午3時41分，上海街500號唐樓有石屎從天台墜下，散落大廈對開行人路及行車線，石屎面積約1.5米乘0.3米，警方臨時圍封部分路段。陳女士表示，當時在附近髮型屋剪髮，目擊石屎塌下，形容石屎「好大幅」、長逾1米，墜落一刻發出巨響，差點擊中一名途人。陳又稱附近不時發生同類事件，日後行經「騎樓」會加倍小心。

屋宇署回覆查詢時表示，事後已派員視察，檢視後認為兩幢大廈的整體樓宇結構無明顯危險；434號大廈法團已按指示，安排承建商移除其餘鬆脫部分。至於500號大廈，屋宇署已安排政府承建商移除其餘鬆脫部分，將向業主收回費用。

擋土牆遇風剝落 傷唐狗

另外昨晨8時許，葵涌梨貝街近石籬邨石華樓對開一幅約高3米、闊4米擋土牆表面砌石剝落，一隻唐狗被壓傷，由途人救出。愛協督察到場初步檢查，該犬後腿無力，不能站立，額頭及大腿內側有傷痕，送愛協中心檢查治理。路政署回覆查詢稱，經檢視後，擋土牆結構仍然穩定，無即時危險，初步相信超強颱風蘇拉襲港時，擋土牆表面受大量雨水冲刷導致部分砌石鬆脫，已臨時加蓋帆布，盡快緊急維修。

相關字詞﹕上海街 塌石屎

上 / 下一篇新聞