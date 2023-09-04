日核專家倡續研方案「擇優而轉」

稱符標準非零風險 籲建後備罐

東京電力自8月24日排放核污水後，公布的檢測數據均符合國際安全標準。鈴木達治郎接受本報訪問時提到對相關數據「不感到驚訝」，惟強調「符合國際安全標準不等於完全無風險」，畢竟排放計劃長達30年，東電有責任持續檢測並公布數據；日本政府亦要有另一手準備，即建立後備核污水儲存罐，日後一旦發現「多核種除去設備」出現異常，在停止排放同時，才能有足夠的安全空間暫存核污水。

本港以食物安全及民眾健康為由，上月起禁止日本10都縣的水產品進口，鈴木達治郎認為，從科學層面而言，不論核污水最終對海洋有否影響，水產品不可能即時累積輻射物質。他以福島縣食品為例，當局對福島縣出口食品做全面測試，不符食安標準的食品根本無法在市場出售，反稱「福島縣出口的食品可能是最安全」。不過，他說理解周邊地區的「沮喪」之感，而事件屬外交議題多於科學議題，着日方多與周邊地區溝通，以重建國際社會信任。

日本首相岸田文雄上月與漁業代表會面，全漁連會長坂本雅信稱，業界繼續反對計劃，憂影響福島及鄰區水產聲譽。鈴木達治郎認為，排放爭議點之一在於「信任」，日方始終在未有獲漁業界同意下排放核污水，故日方需要繼續研究其他更理想的處理方式。