排水口氚濃度達下限 東電稱預計之中續按計劃

正研將氚從「處理水」抽出

日本8月24日起排放核污水，首階段將在17天內排放7800噸。日方稱會着力確保排海安全性，惟國內漁民反對聲音不絕，憂影響福島及鄰近地區水產聲譽。在北京，外交部批評日方強行排水屬「極端自私和不負責任」，質疑安全程度。陸港兩地先後日本水產品實施進口限制。

本報獲安排參觀設施

本報記者昨連同數間國際媒體記者，獲東電安排參觀福島第一核電站3個處理核污水的相關設施，參觀時間約3小時。東電會把污水做「多核種除去設備（ALPS）」程序淨化，儲放於30個儲水罐。位處沿岸位置有「上下流水槽」，海水會透過鋼管傳送到「上流水槽」，用海水稀釋儲水罐「ALPS處理水」中的氚，東電其後會抽取500毫升，檢驗氚濃度是否符合國際安全標準；另抽取一定分量予國際原子能機構（IAEA）化驗。檢測需時約一天，若達標就會傳送到「下流水槽」排放等，若不達標就要再次稀釋及分析原因。

稀釋達標始排 部分交IAEA驗

倘不達標再稀釋分析原因

被問到日後若再發生海嘯會如何處理，東電稱沿岸設施距離海平面約2.5米高，而控制室離海平面約11.5米高，一旦偵測到天災來襲，將停止傳送「處理水」以減低泄漏風險。

東電透露，早於今年4月起，在模擬工作室內，為部分員工提供監測及維修「處理水」相關設施培訓，在「處理水」監測系統今年6月完成安裝後，18名員工現時分為兩隊，以兩個更份的方式全天候監測「處理水」設施運作情况，日後不排除增加人手。在這個中央控制室內，監測系統旁設有以鎖匙啟動及關閉排放系統的按鈕，另設一重鐵鎖。組內的監督會因應情况，授權持有鎖匙的員工啟動或停止排放「處理水」。

18員工分兩更全天候監測

現時東電透過ALPS，把核污水氚以外的所有輻射物質減至符合國際標準。對於ALPS運作一旦出現異常，松尾桂介稱若屬低風險情况，維修工作或花上數天；若涉及大型的調整工程，不排除花上數周，甚至數月，而相關工程需要獲日方有關部門批准。日方稱排放「處理水」是騰出用地，是逐步推動「廢爐」程序的前提，松尾桂介重申，期望在2031年內將第1至6號機組的燃料棒取出。

環境及生態局長謝展寰曾稱，日方要容許國際參與監察核污水排放，而本港有興趣參與了解相關情况。被問會否參考相關建議，松尾桂介提到，監測過程有國際原子能機構等參與，惟東電無法回答港府的建議，着港府與日本政府聯繫。

明報記者 施晉宇 鄧宗弘 福島直擊