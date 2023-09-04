稱垃圾徵費不再拖 適應期或延 擬北都建焚化爐 盼騰堆填地發展

謝展寰稱，政府會於立法會復會後，將垃圾徵費實施日期提交議會通過，賦予法律效力，不會輕易再押後。他稱早前決定押後3個月實施，是因應清潔業界反映年底及明年農曆新年前後人手不足。至於實施後的半年適應期，他表示會因應弱勢社群、長者或三無大廈適應情况，決定是否延長。

謝引述外國經驗，指實施徵費後需時讓公眾改變生活習慣，預期香港情况相若，實施數年內可減約兩成廢物，意味減少的廢物得以回收，令回收率增加。不過他指，本港長遠經濟增長，垃圾總量都會上升，抵消減少的廢物量，故仍有需要建焚化爐，環境局正物色北部都會區土地興建第三座焚化爐，若屆時3座焚化爐總容量較每日產生的廢物多，可挖出現有堆填區廢物焚燒，騰出土地發展。

研增用內地綠電

收購兩電「言之尚早」

對於國家開發銀行香港分行行長李曦光早前撰文稱，中電和港燈加電費影響市民生活、建議政府以中資力量控制公用事業，謝展寰指政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》年期至2033年，現時談論收購兩電言之尚早，但今屆政府積極研究加大內地零碳電力比例，包括在將軍澳132區填海區預留位置建接電站，希望穩定電價。他透露今年7月已開始與兩電就《協議》做中期檢討，會提出檢討獎賞機制及要求兩電在能源危機下與用戶分擔部分燃料費，但必須雙方同意才成事。