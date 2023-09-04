「借鏡內地」 魚塘倡結合濕地保育發展 謝展寰憶灣區「貨櫃魚場」 稱漁業藍圖概念之一

明報記者 馬耀森

科技城致濕地公園大縮？

謝：計過數先知

謝展寰接受本報訪問時，被問到會否因發展新田科技城導致擬議的濕地保育公園面積大減，他表示「要計過數至知」，不過他指，新界濕地保育區及濕地緩衝區內有不少濕地已被破壞，認為現時是引入積極管理及規劃的契機，其中一個方法是將魚塘養殖與濕地結合，做到「有一些地方可以發展又可以加強生態價值」，減少保育與發展衝突。

貨櫃魚重產量 魚塘魚供鳥食

謝展寰透露，早前曾到大灣區考察，當地其中一個飼養淡水魚的魚場，在陸上設置貨櫃，以高密度方式飼養具商業價值的魚，魚塘則放養可被雀鳥捕食的魚，產量較傳統模式高4倍，他認為將來有很大空間發展，「是未來漁農業發展藍圖裏面其中一個概念」。

翻查資料，謝展寰今年7月中曾到訪肇慶市鼎湖區一個養殖場，屬「國家新型水產養殖標準示範區」。內地「新浪網」當時報道，肇慶市近年大力推動現代化漁業高質量發展，去年完成約2萬畝、即約1300多公頃魚塘升級改造，當中位於鼎湖區的示範區，採用「集裝箱循環水養殖系統」，從魚塘抽水，經消毒殺菌後注入貨櫃，飼養烏頭、草魚及羅非魚等，飼養密度雖高，但因採用生態池塘技術，產量較傳統方式大增，魚塘變成「生態池塘」，為養殖水循環淨化，塘內放養的魚亦可供雀鳥捕食。

稱港素以「圈地」概念保育

謝展寰解釋，過去生態保育將漁農業抽離，但發展漁農業及保育都需要土地，認為將漁農業與保育結合，「不用各自爭取土地」，既可保育又可發展農業。他指本港一直以「圈地」概念保育，例如濕地不可發展，將來則會為濕地引入規劃及管理，甚至將一些已破壞的濕地修復，透過積極保育，以同樣面積及土地，可提升生態價值，認為發展新界西北成為契機，「有一些地方既可發展又可加強生態價值，積極保育政策是一個方向，可以減少保育與發展的衝突」。

根據上屆政府2021年10月公布的《北部都會區發展策略》報告書，政府估計將收回約700公頃的私人濕地和魚塘，連同相連的政府土地，設立多個濕地保育公園，當中位於新田的三寶樹公園，佔地約520公頃，但今屆政府早前公布的新田科技城需在該區填塘約90公頃，相若公園面積約17%。