明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

謝展寰：短期放寬日水產可能微 將定期公布輻射數據 暫未見入口明顯減少

【明報專訊】港府禁止日本福島等10個都縣的水產品入口至今超過10日，環境及生態局長謝展寰表示，除非「日本在態度上有好大轉變」，否則短期內放寬10都縣水產品入口的可能性好微，更表明若其他進口水產品驗出輻射，必定會加強管制。他又透露，短期內會推行定期公布日本進口水產品的輻射化驗數據，例如每一兩個月一次，平日維持公布是否合格。

明報記者 馬耀森

謝展寰重申，港人並非自願承受排放核污水帶來的風險，認為日方做法不道德，在合理性及風險管理上都不能接受。

稱開始排放會較稀釋

惟怎保證30年都無問題

謝展寰早前表示，日本需就排放核污水交代更多檢測數據，甚至讓受影響地區加入監察其管理，才考慮何時放寬禁止10都縣水產品入口本港的禁令；謝展寰上周四（8月31日）接受本報訪問時，再被問到會否有放寬禁令的空間和時間表，他說「唔係咁簡單，（日本）開始排放（核污水）會較稀釋，但如何保證30年都無問題，需要好多資料先會考慮放寬」，又指若其他地區入口水產品輻射水平發現問題，更會加強管制，「現時要放寬未係時候」，是否需進一步收緊則要視乎更多檢測結果。

若他區產品出問題 會加強管制

他說，自禁令實施後，暫未見日本入口水產明顯減少。他又稱，早前本港有搶購食鹽情况，相信是有市民誤信謠言以為碘鹽可治輻射，但經政府及專家解說後情况已改善，而日本入口的食鹽佔整體入口不足1%，無日本鹽入口也不影響供應。

指港人非自願承受風險

認為日方做法不道德

謝展寰重申，日本排放核污水入海做法不合理及不道德，又指排放長達30年的做法是前所未有，「那麼多污染物在污水裏面，你（日本）話符合標準，但要排30年，過程會否有其他問題出現，會否有累積影響，對食物安全造成好大後果，無人知」，又指日本排放核污水不久便出事，「如何保證出事亦不會影響其他人」。

翻查資料，福島第一核電站今年5月在港灣內所捕獲的海魚驗出輻射超標180倍，上月中該電廠輸送經處理的核污水喉管出現泄漏，導致污水缸周圍水樣本放射水平增加。

曾將核污水排放入海比喻將垃圾掃在鄰居門口的謝展寰透露，港府與日本商討處理核污水期間，「有人」形容乘坐巴士及飛機都有風險，認為排放核污水不能達到零風險，只要符合標準就可以接受；不過，謝批評現時做法是要其他人承受非自願的風險。他重提自己並無特別停止進食日本水產，但身邊有朋友表示擔心，他解釋「不用擔心，香港入口的食物都是經過檢測安全才可入口」，政府會把關。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕環境及生態局 福島核污水排放

上 / 下一篇新聞