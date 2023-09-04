謝展寰：短期放寬日水產可能微 將定期公布輻射數據 暫未見入口明顯減少

明報記者 馬耀森

謝展寰重申，港人並非自願承受排放核污水帶來的風險，認為日方做法不道德，在合理性及風險管理上都不能接受。

稱開始排放會較稀釋

惟怎保證30年都無問題

謝展寰早前表示，日本需就排放核污水交代更多檢測數據，甚至讓受影響地區加入監察其管理，才考慮何時放寬禁止10都縣水產品入口本港的禁令；謝展寰上周四（8月31日）接受本報訪問時，再被問到會否有放寬禁令的空間和時間表，他說「唔係咁簡單，（日本）開始排放（核污水）會較稀釋，但如何保證30年都無問題，需要好多資料先會考慮放寬」，又指若其他地區入口水產品輻射水平發現問題，更會加強管制，「現時要放寬未係時候」，是否需進一步收緊則要視乎更多檢測結果。

若他區產品出問題 會加強管制

他說，自禁令實施後，暫未見日本入口水產明顯減少。他又稱，早前本港有搶購食鹽情况，相信是有市民誤信謠言以為碘鹽可治輻射，但經政府及專家解說後情况已改善，而日本入口的食鹽佔整體入口不足1%，無日本鹽入口也不影響供應。

指港人非自願承受風險

認為日方做法不道德

謝展寰重申，日本排放核污水入海做法不合理及不道德，又指排放長達30年的做法是前所未有，「那麼多污染物在污水裏面，你（日本）話符合標準，但要排30年，過程會否有其他問題出現，會否有累積影響，對食物安全造成好大後果，無人知」，又指日本排放核污水不久便出事，「如何保證出事亦不會影響其他人」。

翻查資料，福島第一核電站今年5月在港灣內所捕獲的海魚驗出輻射超標180倍，上月中該電廠輸送經處理的核污水喉管出現泄漏，導致污水缸周圍水樣本放射水平增加。

曾將核污水排放入海比喻將垃圾掃在鄰居門口的謝展寰透露，港府與日本商討處理核污水期間，「有人」形容乘坐巴士及飛機都有風險，認為排放核污水不能達到零風險，只要符合標準就可以接受；不過，謝批評現時做法是要其他人承受非自願的風險。他重提自己並無特別停止進食日本水產，但身邊有朋友表示擔心，他解釋「不用擔心，香港入口的食物都是經過檢測安全才可入口」，政府會把關。

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