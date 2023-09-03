塌樹礙路軌 東鐵受阻3小時

高鐵今恢復 或有班次取消

東鐵線紅磡站和粉嶺站之間路段昨早約5時56分起受塌樹影響暫停服務，至6時20分恢復紅磡站至大學站列車，大學站至粉嶺站仍暫停，最終至8時55分完成清理路軌，逐步回復東鐵線服務。迪士尼線頭班車原定6時許開出，最終亦因需時檢查路軌，至7時10分才開車。

觀塘線九龍灣站月台昨早亦有自動閘門故障，來往觀塘站至彩虹站列車一度暫停近1小時，惟港鐵在風暴期間未能提供免費接駁巴士。港鐵表示，昨早約7時27分，九龍灣站2號月台近車頭位置一道自動月台閘門有小量煙冒出，消防、警方及維修人員到場處理後，約8時22分復修並恢復服務，初步調查相信事件因自動月台閘門機件故障所致。

港鐵巴士昨早仍停駛，至昨午4時許天文台改掛3號風球後恢復，惟因塌樹阻路，來往屯門站至曾嘴的K52A線昨未能復駛。