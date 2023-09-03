「全政府動員」善後 清塌樹查棚架

民青局長麥美娟昨到沙頭角，協助早前在臨時庇護處所暫住的長者返回護老院舍，局方支援人員亦到東涌鄉、觀塘及鯉魚門一帶協助清理路面垃圾及移除沙包等。

發展局在社交平台表示已啟動「緊急事故指揮系統」，統籌及擬備43個工務工程承建商資料，以便調配資源清理路面障礙物及塌樹。局方表示，屋宇署在改發3號強風信號後，已大規模巡視各區主要街道，以辨識鬆脫招牌、棚架、窗戶，或受損建築物等，如業主無法即時跟進潛在危險個案，當局會安排承建商即時處理。

中國退伍軍人香港總會

25人自發清塌樹

此外，昨亦有民間團體自發協助清理塌樹。一批自稱屬「中國退伍軍人香港總會」、身穿印有國旗及八一軍徽軍綠色上衣、頭帶黃色頭盔的男子，昨午帶同電鋸、斧頭等到中西區一帶清理塌樹，其間一度有警員在場協助。該會接受本報查詢時自稱是「香港社會民間非牟利團體」，因風暴吹倒大樹阻塞交通，故自發組織清理，昨共出動25人。