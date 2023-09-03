周末半天8號波 食肆營業額減半

街上行人不少 戲院大多營業

昨早彌敦道大多數店舖未有開門，仍有零星行人在強風下撐傘而行。隨着蘇拉遠去，日間天氣逐漸轉好，下午銅鑼灣街上已有不少行人，下午2時後，尖沙嘴亦再現遊人「追風」，附近奢侈品店陸續開門。

有店半數員工交通不便無法返工

銅鑼灣一帶至昨午4時仍有許多店舖未開門，戲院則大多恢復營業。同區居民委先生帶兒子到皇室堡一間室內遊樂場玩遊戲，他說出街只見附近僅遊樂場營業。市民黃小姐及友人昨到銅鑼灣吃晚飯，順道到連鎖超市採購家居用品，她認為雖已改掛3號風球，但沿街觀察仍約一半店舖未開門。

晚市時分，銅鑼灣一間連鎖日式拉麵店偶爾出現等位人龍，經理陳先生說，昨日掛8號波時照常營業，營業額較以往周末減少約一半，店內亦有約半數員工因打風交通不便，無法返工。利舞臺一間酒樓的經理表示，有宴會因打風取消或改期，昨日午市生意減少約七成，晚市有好轉，但仍較平常少約一半。

家住東區的吳小姐昨日在8號波除下後，一家四口與長輩及親戚相約到利舞臺一間酒樓聚餐。她說原本有訂枱，提前到達後發現有空枱，故提前入座，「可能啱落咗波，未有咁多人出街」。