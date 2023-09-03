明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

迎客打卡前 信芯園7萬向日葵全毁 稱損失超「山竹」 從頭再種料10月重開

【明報專訊】6月至10月是向日葵盛開的花期，元朗信芯園農莊負責人梁先生表示，原本準備好9月有大片向日葵花田可供市民前來「打卡」，但超強颱風「蘇拉」來襲，令到園內10萬方呎土地、約6萬至7萬棵向日葵「全軍覆沒」。他說擔心市民今天會趁天氣好轉前來，故昨天一早在社交平台發出告示，以免市民來到未能欣賞花田而失望。他預計最快要10月底才可重新讓市民入園賞花。

梁說，蘇拉造成的損失比起2018年「山竹」更嚴重，「今次損失最大」，約有6萬至7萬棵可以收成和用來「打卡」的向日葵受影響。他說以為9月轉季後不會再有大風，誰知「整場大風嚟」，形容是「世紀風災」。園內前日已拆掉溫室棚上蓋，亦有準備水泵和「救起」部分向日葵幼苗，但園內「無遮無擋」，導致田地被水淹。

原料轉季沒大風 園內「無遮無擋」

昨天風勢減弱後，梁從早上11時起便一直「收拾殘局」，除了要清理花朵，將「唔要嘅（向日葵）就剁咗佢」，同時要用水泵將田地抽乾。他說園內的向日葵和其他花卉種植全部要「從頭嚟過」，希望能盡快恢復生產，會待天氣好時隨即做翻土等工作。

信芯園農莊的社交平台昨早9時許發文表示：「這個颱風的威力是……（向日葵）全軍覆沒。我們需要一段時間去整理了。」其貼文圖片顯示，園內的向日葵都被風吹彎，部分花瓣被吹甩，園內盆栽亦被吹倒。

信芯園今年亦種植了不同品種的荷花、稻米和西瓜，7月襲港的颱風「泰利」令園內荷花和稻米盡毁，雖幸保一批西瓜，惟最近大雨令剩餘的西瓜被淋至「爆開」。信芯園要到明年4月至5月才會再種植稻米，荷花和西瓜則要到5月至6月。

上 / 下一篇新聞