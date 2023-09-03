迎客打卡前 信芯園7萬向日葵全毁 稱損失超「山竹」 從頭再種料10月重開

梁說，蘇拉造成的損失比起2018年「山竹」更嚴重，「今次損失最大」，約有6萬至7萬棵可以收成和用來「打卡」的向日葵受影響。他說以為9月轉季後不會再有大風，誰知「整場大風嚟」，形容是「世紀風災」。園內前日已拆掉溫室棚上蓋，亦有準備水泵和「救起」部分向日葵幼苗，但園內「無遮無擋」，導致田地被水淹。

原料轉季沒大風 園內「無遮無擋」

昨天風勢減弱後，梁從早上11時起便一直「收拾殘局」，除了要清理花朵，將「唔要嘅（向日葵）就剁咗佢」，同時要用水泵將田地抽乾。他說園內的向日葵和其他花卉種植全部要「從頭嚟過」，希望能盡快恢復生產，會待天氣好時隨即做翻土等工作。

信芯園農莊的社交平台昨早9時許發文表示：「這個颱風的威力是……（向日葵）全軍覆沒。我們需要一段時間去整理了。」其貼文圖片顯示，園內的向日葵都被風吹彎，部分花瓣被吹甩，園內盆栽亦被吹倒。

信芯園今年亦種植了不同品種的荷花、稻米和西瓜，7月襲港的颱風「泰利」令園內荷花和稻米盡毁，雖幸保一批西瓜，惟最近大雨令剩餘的西瓜被淋至「爆開」。信芯園要到明年4月至5月才會再種植稻米，荷花和西瓜則要到5月至6月。