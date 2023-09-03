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「海葵」料周二400公里內登陸 路徑存變數

【明報專訊】「蘇拉」逐漸遠離，另一熱帶氣旋「海葵」則集結在台灣以東，逐步西移。截至昨晚8時，天文台預測颱風海葵今明兩日橫過台灣，之後會減弱為強烈熱帶風暴，周二（5日）進入本港400公里內範圍，當天早上在廣東省東面、廈門市以南登陸，但路徑仍存變數。香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武接受本報訪問時稱，秋天的風暴路徑多變數，今次海葵缺少雙颱風因素影響，路徑應較穩定，暫料對本港影響微。

天文台網頁昨發布「天氣隨筆」，提醒市民位於台灣以東海域的熱帶氣旋「海葵」橫過台灣後，將移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，其路徑存在變數，天文台會密切監察其動向。

梁榮武料影響微

天文台上周初原預料蘇拉會在汕頭以南登陸，及後更新預測，最終在香港以南由東至西掠過。對於海葵路徑會否重演蘇拉情况，梁榮武稱海葵沒受雙颱風影響，路徑應較穩定，預料應在廣東省東面或福建登陸，暫料對香港影響微；如按海外氣象預測模型推算，海葵登陸後或會再往東北移動。

梁強調，汲取蘇拉經驗，太早就海葵路徑下定論「沒有意思」，天文台亦在蘇拉襲港前約兩日才得出較準確路徑。他說尤其進入秋天，風暴路徑多很多變數，包括東北季候風、太平洋高壓脊強度變化，都會持續影響海葵的移動路徑。

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