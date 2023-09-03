兩跑道通宵 啟航班重編機制疏導旅客

機管局表示，兩條跑道今日凌晨會通宵運作，預期午夜後將有比平日更多航班抵港。機管局機場運行副總監方瑞文表示，預計昨今兩日內能夠陸續疏導受風暴影響的航班旅客。

昨午在機場所見，餐廳、找換店、便利店正常營業，離港大堂有不少人排隊辦理登機，部分航空公司櫃位大排長龍，等候區不乏因班機取消或延誤而滯留的乘客。截至昨午2時45分，航班顯示屏顯示有17班離港航班取消。

瞓機場3晚 七旬婦：處之泰然

70歲的羅女士已在機場滯留兩晚，她說因擔心昨日打風沒有前往機場的交通工具，因此提早上周四已抵達，她得知原先昨午飛往吉隆玻的航班需改至今早，昨晚已是她在機場度過的第三個晚上，但她說晚上機場的快餐店和便利店仍營業，亦有工作人員向過夜旅客提供水和毛氈，笑言：「心情處之泰然，未至於發癲。」

同樣在機場滯留兩晚的菲傭Mylene和Arlene表示計劃趁假期回菲律賓探望家人，惜因打風耽誤行程，令她們只剩兩天時間回鄉。

至昨晚7時，航班顯示屏顯示有9班離港航班取消，比下午少，惟有個別航空公司櫃位因剛恢復運作，需同時處理12航班，當中有數班是因風暴延誤，等候登記的人大排長龍。