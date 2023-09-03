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大澳水浸至小腿 居民：最強風未遇潮漲

【明報專訊】過去屬打風水浸重災區的大澳，天文台原預計蘇拉襲港期間水位或會升至海圖基準面以上3.3米，結果昨早大澳局部地區水浸，水深約小腿位置。有居民稱風勢最強之時與潮漲無重疊，故昨早未見大範圍水浸，程度亦較前日輕微。有內街商店店主昨早收起沙包及拆除擋水板等。

有店主稱山竹、黑格比更嚴重

昨早約9時許，吉慶街低窪一帶、新基大橋及新基街交界水浸至小腿位置。吉慶街士多姓盧店主說，她在區內居住60多年，當年山竹、黑格比的風暴潮較嚴重，海水浸入店內，相信是襲港時間與潮漲重疊，故水浸來得快，影響亦較廣泛。她說旁邊小巷以往會完全被淹沒，海水會湧到街道。記者在場觀察，該小巷於天文台警告的水漲時段尚有約四分之一未被水淹。

新基大橋及新基街交界水浸較嚴重。街坊陳女士昨早到親戚的棚屋協助清理，她說「棚頭有浸到，浸到上棚屋地板」，而當年山竹襲港時水浸至大門約三分之一位置。她又說，今次湧到的海水較清澈，而山竹時則極污濁，「有好多泥，甚至以前化糞池排海的排泄物都有」。記者現場所見，積水漂浮物有不少樹葉及小量垃圾，海水不混濁，肉眼可見被水淹沒的地板。

前日水浸的街市街一帶昨早未被水淹。街市街涌旁棚屋戶張氏一家認為，蘇拉10號風球威力比想像中細。張先生說前日已將電器墊高，但昨日潮漲時水位未升過吊橋橋墩太多，不擔心家中水浸，又說前日水浸較嚴重，「浸到棚屋入口前面石路」。

海味店主黃女士說，前日水浸約早上10時左右出現，海水湧到店前台階，但昨潮漲開始時亦未見水浸，故開始清潔店舖並恢復營業。吉慶街亦有部分商店店主昨早收拾沙包，在8號風球下恢復營業。

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