颶風襲南面 吐露港風暴潮不如預期 岑智明：需更多研究增準確度

8號以上逾37小時 45年最長

天文台昨晚11時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。截至昨午4時，醫管局接獲86名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治，當局亦接獲多宗塌樹、水浸及山泥傾瀉報告（見表）。蘇拉襲港期間，10號颶風信號維持近7小時25分鐘。天文台昨在網頁「天氣隨筆」表示，蘇拉正面襲港期間，本港多處包括橫瀾島、長洲、青洲、赤柱、昂坪、大老山均曾受颶風程度、即每小時118公里或以上風力影響；同時，受風暴潮影響，本港多區水浸，包括沙田、大埔、大澳一帶，西貢於上周五（1日）午夜時分，水位曾升至海圖基準面以上約4.5米。

吐露港最高水位最終未如天文台預計上升至海圖基準面以上6米多。岑智明昨在facebook發文分析，蘇拉中心眼壁的結構明顯被破壞，以東部尤甚，最強部分只在香港以南掠過，令市區沒受颶風侵襲，因此風暴潮沒天文台原先估計大。他提議天文台需做更多研究，提升風暴潮預測的準確度，但他亦說要預測颱風的結構改變「的確是難點」。

天文台昨解釋，今次吐露港的風暴潮未及山竹吹襲時嚴重，因蘇拉環流相當緊密，猛烈風力集中在中心附近，相關颶風主要影響本港南部，因此未影響吐露港一帶。相比之下，2018年山竹環流廣闊，當時大美督錄得颶風程度風力，明顯較蘇拉影響期間強。

梁榮武稱路徑平行海岸線 不會產生非常大風暴潮

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武接受《有線新聞》訪問時說，蘇拉襲港時路徑基本上與海岸線平行，「這樣的角度不會產生非常大的風暴潮」；而蘇拉中心附近最低海平面氣壓有980百帕斯卡，較2018年山竹高，拉扯海水的能力亦較弱。