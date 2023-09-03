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要聞

天台組合屋吹落街毁車

【明報專訊】超強颱風「蘇拉」襲港造成破壞，其中西區有組合屋被吹至從天而降壓毁車輛。截至昨午4時，86名市民在風暴期間受傷到公立醫院急症室求醫；消防處、政府1823電話中心和康文署共收到1545宗塌樹報告，政府收到兩宗山泥傾瀉報告，渠務署確認21宗水浸個案。共520人入住40個臨時庇護中心。

前晚10時許，警方接報一輛停泊堅尼地城厚和街的私家車被從附近厚威閣25樓天台疑被強風吹下的組合屋壓毁。現場所見，該鐵皮組合屋扭曲變形，車頭擋風玻璃及車頂損毁，衣架、椅子及懷疑電器的碎片殘骸散落一地。49歲梁姓車主稱會與組合屋主人商討賠償。

將軍澳多個屋苑受颱風影響，不少居民於社交平台發文稱家中玻璃被毁。西貢區議員方國珊估計全區每個屋苑都有數塊至十多塊玻璃受損，前日要通宵協助街坊處理家中情况。

1545宗塌樹 荃灣鋅鐵簷篷連石屎跌下

昨日凌晨，西九龍警察總部有圍欄及鐵絲網被吹塌，現場所見面積約20米乘4米，圍欄倒在對開的天光道馬路，壓着交通燈，行經車輛需慢駛。昨凌晨2時許，荃灣眾安街51號唐3樓天台有鐵皮屋鋅鐵簷篷連同石屎跌下，面積約6米乘1米，擊中路旁一輛平治私家車，車頭冚、天窗、車尾玻璃窗均損毁。黃大仙龍蟠街則有大樹塌下及燈柱彎曲，燈柱擊中一輛的士車頭。另外，九巴昨早發現10輛停泊在彩虹巴士總站的巴士玻璃受損，事件中無人受傷，受損巴士運回車廠修理。

城大劉鳴煒教學樓昨早10時許一幅15呎乘15呎的棚架塌下，壓住數棵樹，無人受傷。前晚7時許，跑馬地肇輝臺一棵2米高大樹倒塌，阻擋司徒拔道來回線，路段一度封閉供路政署人員清理塌樹，昨晚重開。

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