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大狀：民事索償須證沒裝妥

【明報專訊】颱風期間多區有裝在屋頂的太陽能板從天而降，砸中住戶玻璃窗或外牆。有大律師認為颱風屬天災，除非有證據擁有人沒妥善安裝，否則難從民事索償，刑事檢控門檻則更高。有保險業人士表示，若太陽能板安裝在天台公衆地方，代表獲法團允許，法團理應有購買第三者責任保險，業主可索償相關維修費用。

保險界：倘法團裝後向保險公司申報 可索維修費

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，要索償首先要弄清涉事太陽能板管理人誰屬，若安裝在大廈公衆地方，代表太陽能板屬法團名下，即每個業主都有責任。根據《建築物條例》，法團要購買第三者風險保險，每宗索償事故承保額不少於1000萬元，故受影響業主理應可向法團索償維修窗戶、外牆、冷氣機的費用，實報實銷，但前提是法團加裝涉事太陽能板後有向保險公司申報。至於受事件影響導致家具損壞、要住酒店等則不會獲得第三者風險保險賠償，若業主有投保家居保險才可索償。

大律師陸偉雄表示，颱風屬自然災害，難透過民事索償，除非申索人能提供強力證據，證明擁有人未有妥善安裝涉事太陽能板導致脫落。大律師嚴康焯表示，過往發生鋁窗鬆脫、石屎剝落、地盤墜竹枝鐵枝等事故，負責人有可能被刑事檢控「容許物品從高處墮下」等罪名，但未必適用於打風，因刑事檢控須證明事主有嚴格法律責任、犯罪行為及意圖，在自然災害下難以證明上述條件。

相關字詞﹕賠償 太陽能板

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