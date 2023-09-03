南豐新邨3戶睡房玻璃砸碎 墜板毁窗須睡廳 住客：「發發聲」難眠

【明報專訊】前晚十號颶風下，鰂魚涌南豐新邨天台多塊太陽能板被強風吹起撞向多個單位外牆及玻璃窗，最少3個單位睡房玻璃窗碎裂，有窗框撞毁。有住客憶述時猶有餘悸，前晚整晚「瞓廳」，徹夜難眠。
南豐新邨第9座高層住客阮先生表示，前晚8時許與家人坐在客廳，準備走入房間時發現房內玻璃窗爆裂，後再發現另一房的冷氣機亦移位，狗臂架歪斜。他說當時「嚇親，都唔知咩事」，「初初以為吹爆咗（玻璃），但見到個窗框都歪咗，無理由吹到歪」，其後從居民群組得悉原因。
阮遂報警及通知管理處，管理員以帆布遮蓋破窗。阮憶述事件猶有餘悸，前晚要睡在客廳，一直聽到帆布「發發聲」，睡得不好。他說太陽能板安裝了約一年，現擬要求管理處用木板圍封窗戶，再安排維修，暫未與法團或管理公司商議賠償。
部分墜對開公園 石屎底座鐵欄「半天吊」
昨午有工人清理跌下的太陽能板及石屎塊，用夾斗車運走。太陽能板跌在第9、10及11座對開地面，部分更吹至對開公園。第9座天台遺下部分已變形的太陽能板及石屎底座，以鐵鏈固定，部分石屎底座及鐵欄「半天吊」，狀甚危險。
住頂樓的詹先生表示，睡房窗戶及私人天台均損毁，當時房內無人，但有雨打濕房間，估計牀褥或不能再用，實際損失待公證行點算。據他了解，太陽能板位於天台公眾地方。另一高層單位住戶稱事發時在客廳聽到「嘭」一聲，事後大廈管理處上門以帆布遮蓋破窗，並叮囑關上房門以免「扯風」。