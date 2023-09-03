南豐新邨3戶睡房玻璃砸碎 墜板毁窗須睡廳 住客：「發發聲」難眠

南豐新邨第9座高層住客阮先生表示，前晚8時許與家人坐在客廳，準備走入房間時發現房內玻璃窗爆裂，後再發現另一房的冷氣機亦移位，狗臂架歪斜。他說當時「嚇親，都唔知咩事」，「初初以為吹爆咗（玻璃），但見到個窗框都歪咗，無理由吹到歪」，其後從居民群組得悉原因。

阮遂報警及通知管理處，管理員以帆布遮蓋破窗。阮憶述事件猶有餘悸，前晚要睡在客廳，一直聽到帆布「發發聲」，睡得不好。他說太陽能板安裝了約一年，現擬要求管理處用木板圍封窗戶，再安排維修，暫未與法團或管理公司商議賠償。

部分墜對開公園 石屎底座鐵欄「半天吊」

昨午有工人清理跌下的太陽能板及石屎塊，用夾斗車運走。太陽能板跌在第9、10及11座對開地面，部分更吹至對開公園。第9座天台遺下部分已變形的太陽能板及石屎底座，以鐵鏈固定，部分石屎底座及鐵欄「半天吊」，狀甚危險。

住頂樓的詹先生表示，睡房窗戶及私人天台均損毁，當時房內無人，但有雨打濕房間，估計牀褥或不能再用，實際損失待公證行點算。據他了解，太陽能板位於天台公眾地方。另一高層單位住戶稱事發時在客廳聽到「嘭」一聲，事後大廈管理處上門以帆布遮蓋破窗，並叮囑關上房門以免「扯風」。

明報記者 楊佩珊 樊銳昌